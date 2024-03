Tricolorii au disputat un joc de pregătire și mai au trei rămase înainte de Campionatul European din 2024, găzduit de Germania și transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO.

”Sută la sută!” Jean Vlădoiu a analizat România - Irlanda de Nord

Jean Vlădoiu, fost internațional român, a vorbit despre meciul amical cu Irlanda de Nord și a ținut să evidențieze că Edward Iordănescu va regla lucrurile la prima reprezentativă până la EURO 2024

”Un meci de antrenament. Mă așteptam că după calificare vine un meci de antrenament. Se vede că băieții nu au fost așa, să zic, 100%, dar toți care au intrat, cu plusuri, cu minusuri... eu cred că Edi le va regla. Vedem și următorul meci, dar un rezultat echitabil. Cred că se putea mai mult. Oricum nu ne-am creat foarte multe ocazii, dar (n.r. am văzut) atitudine, joc, efort, un antrenament bun.

(n.r. Dacă se observă o creștere a omogenității echipei) Da, asta ne dorim pentru că omogenitatea și spiritul de luptă al echipei au dus la rezultatele fabuloase pe care le-au realizat în (n.r. campania de) calificare. Acum urmează o nouă etapă, vedem ce se va întâmpla.

Au început bine (n.r. campania de pregătire pentru EURO 2024), e un antrenament bun pentru că Irlanda de Nord are în componență jucători... am văzut, nu mai sunt aceia de pe timpul nostru, înalți, puternici, sunt mici, am văzut, de statură, agresivi, răi, stau bine (n.r. în teren), s-au pus pe două rânduri, ne-au așteptat, ne-au prins pe contraatac...

Cel puțin faza aia, la gol, a fost fabuloasă, adică au jucat ca pe calculator. Am reușit să egalăm și am jucat bine, totuși. Totuși. Eu personal sunt mulțumit. (n.r. E bine că jucăm acum contra Columbiei, o echipă cu un alt stil de joc?) E bine. E bine pentru că așa ne măsurăm și forțele, vedem ce înseamnă și alți jucători, alt nivel.

Vom vedea că sunt mulți jucători care joacă și în Premiere League... Și da, și ai noștri, cei care au jucat mai puțin astăzi, probabil, cu siguranță vor juca mai mult în Spania, contra Columbiei. Vom vedea”, a spus Jean Vlădoiu.

România va întâlni Columbia (marți, 26 martie, 21:30), Bulgaria (4 iunie, 15:00) și Liechtenstein (8 iunie, 22:00) înainte de Campionatul European din 2024, găzduit de Germania și transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO.