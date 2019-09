Prima reactie a lui Radoi dupa esecul cu Danemarca: "Nu meritam egalul!" Jucatorii pe care i-a criticat

Nationala U21 a deschis preliminariile pentru EURO 2021 cu un esec in fata Danemarcei.

1-2 a pierdut selectionata de tineret. Florinel Coman a fost cel care a marcat golul, dar si cel care a ratat ocazia mare de a egala, o lovitura de la 11 metri acordata nationalei noastre in minutul 90+3.

Mirel Radoi a fost dur dupa meci si a spus ca echipa nu merita sa egaleze Danemarca.

"Sunt foarte putine lucruri pozitive. As lauda baietii pentru atitudine, pentru revenirea pe final de joc, dar cred eu ca daca egalam era nemeritat. Nu stiu daca am fi meritat vreun punct asta seara, la felul cum ne-am prezentat, greseli copilaresti, greseli de pozitionare, de interpretare. E clar ca in momentul de fata trebuie sa imi asum acest rezultat.

Din pacate, am realizat foarte putine lucruri in primele 20 de minute. Persista aceleasi probleme pe care le-am avut si cu generatia trecuta, la nivelul fundasilor centrali, din pacate interpretam foarte greu jocul, in momentul in care jucam cu o echipa care joaca 4-3-3 si atacantul iese undeva sa creeze o superioritate la nivelul mijlocasilor nostri centrali, din pacate interpretam din nou gresit. in momentul de fata, singurul vinovat sunt eu", a declarat Mirel Radoi pentru TVR.