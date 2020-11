Presa internationala anticipeaza victoria la "masa verde" a Romaniei contra Norvegiei! Ce scriu jurnalistii din Irlanda de Nord despre situatia din grupa

Meciul Romania-Norvegia a fost anulat de UEFA dupa ce norvegienilor nu le-a fost permis sa faca deplasarea in Romania.

Norvegienii au primit insa acceptul de a disputa meciul din ultima etapa de la Viena, contra Austriei, dar va trebui sa alcatuiasca un alt lot, cu alti fotbalisti fata de cei implicati in problema COVID-19.

Forul european inca nu a dat un verdict in legatura cu acest meci, dar publicatii din strainatate noteaza ca sunt sanse foarte mari ca Romania sa castige acest meci cu 3-0.

Jurnalistii de la Sky Sports prezinta ca probabilitatea ca Romania sa castige meciul cu Norvegia la "masa verde" este foarte mare si mentioneaza ca, indiferent daca se va intampla asta sau nu, castigatoarea grupei se va decide in meciul din ultima etapa dintre Austria si Norvegia.

"Meciul dintre Romania si Norvegia a fost anulat duminica, dupa ce nationala Norvegiei nu a primit permisiunea de a se deplasa, in urma unui test pozitiv la coronavirus.

Cel mai probabil, România va câştigat cu 3-0, la "masa verde". Norvegia şi-a făcut un lot complet nou pentru a juca miercuri, în Austria.

Indiferent de decizia care se va lua în privinţa meciului România - Norvegia, partida de la Viena va stabili câştigătoarea grupei şi ce echipă va promova astfel în Liga A. Norvegia are nevoie de orice victorie în afară de 1-0 pentru a termina pe primul loc", noteaza sursa citata.

De asemenea, jurnalistii nord-irlandezi vorbesc si ei despre sansele nationalei lor de a evita o clasare pe ultimul loc al grupei. Acestia precizeaza ca, daca UEFA va decide sa acorde victoria Romaniei contra Norvegiei, nationala Irlandei de Nord nu ar mai avea nicio sansa sa evite ultimul loc al grupei, indiferent de rezultatul cu Romania.

"Retrogradarea Irlandei de Nord in Liga C ar putea fi confirmata inainte ca echipa sa intre miercuri seara pe teren. Sunt asteptate vesti de la Comitetul Disciplinar al UEFA in privinta partidei dintre Romania si Norvegia, care a fost anulata.

Nationala Norvegiei nu a putut calatori in Romania, conform regulilor impuse de guvern si risca sa piarda cu 3-0 la "masa verde", conform protocolului UEFA in privinta cazurilor de COVID-19.

Asta se va intampla, daca se va decide ca federatia norvegiana este vinovata pentru nedisputarea meciului. Asta ar echivala cu retrogradarea Irlandei de Nord din Liga B inainte de meciul cu Romania, de miercuri", noteaza Belfast Telegraph.

UEFA a precizat sambata ca, deoarece Norvegia nu a putut disputa meciul din Romania din cauza unei situatii exceptionale generate de pandemia de coronavirus, nu se pune problema ca nationala nordica sa fie exclusa din competitie.

Regulamentul aprobat de Comitetul Executiv al UEFA prevede ca, in cazul in care o partida este amanata si nu poate fi ulterior reprogramata, federatia responsabila de aceasta situatie va pierde meciul la "masa verde". In cazul in care ambele federatii se fac responsabile de nedisputarea partidei sau niciuna dintre ele nu este vinovata, atunci rezultatul partidei va fi hotarat prin tragere la sorti.

"Dacă partida nu poate fi reprogramată, UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body va lua o decizie. Federația care este responsabilă pentru nedisputarea partidei sau pentru imposibilitatea disputării acesteia până la finalul ei va fi declarată ca pierzătoare prin forfait de către UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body.

Dacă se ajunge la concluzia că ambele echipe sunt responsabile sau niciuna dintre ele nu este responsabilă pentru nedisputarea partidei sau imposibilitatea disputării acesteia până la finalul ei, nu poate fi declarat forfait. Dacă meciul nu poate fi declarat forfait, rezultatul partidei va fi decis prin tragere la sorți (1-0, 0-1 sau 0-0) de către administrația UEFA", specifica regulamentul UEFA.