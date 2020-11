I-au sarit parintii de la scoala in cap! Decizia drastica luata de Ivanka Trump in legatura cu copiii sai

Fiica de 39 de ani a lui Donald Trump a fost pusa intr-o situatie delicata la scoala privata unde si-a inscris copiii.

Nu mai e un secret faptul ca, de-acum fostul presedinte american Doanld Trump, dar si apropiatii acestuia, au ignorat cele mai elementare masuri de protectie impotriva coronavirusului, refuzand sa poarte inclusiv banala masca.

Acest lucru s-a intors impotriva Ivankai Trump, fiica dar si sfatuitorul politic al lui Donald Trump in perioada petrecuta de acesta la Casa Alba. Femeie de afaceri si fost fotomodel, Ivanka s-a trezit cu plangeri de la unitatea de invatamant din Washington unde invatau cei trei copii ai sai, Arabella Rose (9 ani), Joseph Frederick (7) și Theodore James (3)

Mai exact, parintii celorlalti copii s-au declarat ingrijorati de lipsa de protectie afisata de Ivanka, inclusiv in perioada in care tatal sau fusese infectat cu Covid-19. Ca urmare, Ivanka Trump si sotul Jared Kushner au fost pusi in fata deciziei dureroase de a schimba scoala copiilor.