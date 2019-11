Sumudica il DISTRUGE pe Contra: "Mi se pare contrar fenomenului fotbal! Eu am semne de intrebare. Cum sa joci cu el 180 de minute?" Ce l-a STUPEFIAT

Sumudica l-a criticat dur pe Cosmin Contra in direct la PRO X.

Marius Sumudica a vorbit despre situatia tragica in care se afla echipa nationala, dupa ce a ratat o noua sansa de a se califica la un turneu final.

"Probabil ca deranjez ca spun lucrurilor, dar asta e adevarul. Nu mai sunt jucatorii care erau odata. Si se face in continuare o greseala, o spun si ma raportez la performanta. Vorbesc de anul in care eu am castigat anul alaturi de Danut Lupu si Mircea Lucescu. Mircea Lucescu e un titan, cand il vad in fata ochilor sa ii spun saru' mana, e cel mai mare antrenor. Dar niciodata nu a promovat 10 tineri sau 7 sau 5 neavand o structura langa. Eu cand am venit de la Sportul sa joc, am fost langa Lupu, langa Sabau, langa Iftodi. Ma simteam puternic ca stiam ca ii aveam pe ei langa mine, ca stiam ca inventeaza ceva. Asa sa iei 7 8 jucatori de la Under 21 nu se poate. Sunt jucatori cu potential, care si mie imi plac, dar care pot creste langa niste jucatori cu experienta si sa faci un mixt. A daca vrei peste patru anu, bine. Nu pune rezultatele la indoiala, nu contestati pe nimeni, lasa-i sa joace patru ani, dar nu stim daca vor creste", a spus Sumudica la Ora Exacta in Sport.

Sumudica: "Cum sa joci cu el 180 de minute? E contrar fenomenului fotbal!"

"Noi ieri am inceput jocul cu mai mult de jumatate din jucatori care nu joaca la echipa de club. Te intalnesti cu momente inedite, nu poti sa vii sa doar sa te antrenezi. Eu am mai spus de Baluta, cand te cumpara o echipa din Anglia si tu nu apuci sa debutezi si tu joci in decurs de 3 zile cu el 180 de minte, nici macar nu are timp de recuperare. El nu are baza, nu are ritm si tu joci cu el doua meciuri 90 de minute, mi se pare contrar fenomenului fotbal! Nistor asta care joaca la Dinamo, nu stiu daca e un baiat inteligent sau nu, dar de cand joaca asta, Dinamo s-a schimbat si trage echipa dupa el. De ce nu il bagi 90 de minute sa joace, fiindca joaca meci de meci. Bordeianu de la Cluj joaca meci de meci. Sunt niste lucruri la care eu am semne de intrebare. Sa joci cu mai mult de jumatate de echipa care nu au meciuri in picioare. Ce vrem sa facem, sa ajutam anumiti jucatori? Nu spun ca selectionerul a avut interese, dar haide sa ne trezim. Nu am nimic cu Budescu, l-am antrenat, l-am si certat, dar omul asta a facut niste meciuri extraordinare acum. Nu avea valoare sa joace in meciurile astea?", a spus Sumudica la PRO X.