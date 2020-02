NU VA FI GATA NICIUN STADION din cele 4 promise pentru Euro?! Anuntul lui Burleanu: "Avem alte variante anuntate la UEFA"

In 2017, autoritatile au promis 4 stadioane gata inainte de Euro 2020. Intre timp, cifra a scazut la 3, iar la finalul anuluit trecut s-a transformat in 2. :)

Numai Steaua si Arcul de Triumf au sanse sa fie terminate la timp, in aceasta primavara. Federatia a prezentat insa la UEFA alte variante pentru arenele pe care nationalele urmeaza sa le foloseasca pe parcursul competitiei. Voluntari, Mogosoaia si Berceni (FCSB) sunt cele 3 centre pe care FRF se bazeaza in cazul in care lucrarile de la noile stadioane nu vor fi gata.

"Avem garantii asumate public ca doua stadioane vor fi gata pentru antrenamente, dar nu ne putem baza pe niste promisiuni. ci pe realitati. Dupa cum stiti, terenurile confirmate catre UEFA sunt cu totul altele. Ne dorim sa putem include si aceste stadioane noi. Important este ca la finalul acestui an vom avea 3 stadioane moderne in Bucuresti, apoi avem Craiova, Tg. Jiu, asteptam stadionul de la Arad, pe cel de la Sibiu, astfel incat sa incercam sa tinem pasul cu alte campionate mai puternice", a spus presedintele FRF, Razvan Burleanu.

Noile stadioane din Ghencea si de la Arcul de Triumf vor fi adaugate pe lista UEFA doar daca vor fi terminate pana la 30 mai.