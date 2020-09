Focar de coronavirus la nationala Frantei?! Un jucator a fost trimis acasa de urgenta dupa ce a fost confirmat! Alerta in lot

Steve Mandanda (35 ani), portarul lui Olympique Marseille a iesit pozitiv la Covid-19 in timp ce se afla la Clairefontaine, centrul de antrenament al nationalei Frantei de fotbal, si a fost trimis in izolare acasa.

Conform informatiilor din Franta, se preconizeaza un focar de coronavirus in cadrul intregii echipe dupa ce portarul a luat contact cu jucatorii la antrenamente.

Breaking | Steve Mandanda has tested positive for COVID-19 from inside Clairefontaine & will return home immediately - this also throws a massive spanner in the works for the French national team in terms of possible additional infections. More follows.