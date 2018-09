"Nu ma asteptam, chiar ma uitam la meci!" Budescu, surprins de eliminarea FCSB-ului cu Rapid Viena! Ce spune despre lupta la titlul in Liga 1 si despre nationala

Constantin Budescu a fost convocat pentru partidele cu Muntenegru si Serbia din Nations League, ambele urmand sa fie transmise in direct de Pro TV.

Constantin Budescu s-a intors in Romania dupa debutul la Al-Shabab, el urmand sa se alature lotului echipei lui Cosmin Contra.

"Cum sa fie? Este bine! Ma bucur ca am fost convocat! Si speram sa incepem aceasta grupa cu o victorie! Noi asta speram. Speram sa terminam pe primul loc in grupa" a spus Constantin Budescu pentru Pro TV.

Fostul jucator de la FCSB a dezvaluit ca a urmarit partida contra celor de la Rapid Viena si ca nu se astepta ca FCSB sa rateze calificarea.

"Nu ma asteptam, chiar imi pare rau pentru Steaua pentru ca au avut calificarea in mana. Eu chiar ma uitam la meci si credeam ca se vor califica. Probabil acum se vor axa pe campionat si sper sa castige campionatul. Steaua si CFR am vazut ca sunt din nou in fata si probabil si Dinamo o sa fie acolo cam astea 3 echipe. Si Craiova daca isi revine" a mai spus Budescu.