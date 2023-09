"Nu e cel mai potrivit". Observația lui Ciprian Marica după meciul cu Kosovo + pe cine a remarcat

Chiar dacă au evoluat mai bine de o repriză în superioritate numerică, ”tricolorii” au tremurat pentru victorie pe Arena Națională. Nicolae Stanciu a ratat un penalty, dar și-a luat revanșa reușind să deschidă scorul în minutul 83, cu un șut care l-a lăsat ”mască” pe portarul advers.

Scorul final a fost stabilit în minutul 90+3 de Valentin Mihăilă, iar România a revenit pe locul doi în Grupa I, cu patru etape înainte de finalul campaniei de calificare.

Remarcatul lui Ciprian Marica în partida cu Kosovo

"Mi-a plăcut cum a intrat Moruțan. Un jucător care destabilizează apărarea adversă. Mi-a plăcut Alibec. A avut câteva șuturi la poartă, a încercat poarta, jucător care își dorea.

Schimbările, zic eu, au fost de bun augur. Acum sigur, în prima repriză, o construcție lentă a noastră, previzibilă. Suntem în continuare cu un ritm, două, trei, cinci, de multe ori, față de alte echipe.

Suntem mult prea lenți. Suntem de multe ori... avem o atingere în plus, poate chiar și zece. Sunt lucruri la care trebuie să lucrăm, dar, per total, am fost fericit aseară că am stat cu emoții, cum vă spuneam.

Am văzut că la 1-0 pentru noi, chiar și în zece (n.r. zece jucători), kosovarii au vrut să joace, ne-au creat probleme. Nu suntem nici pe departe siguri în apărare. Așa cum spuneam, avem de lucrat, dar păstrăm șanse pentru calificare", a declarat Ciprian Marica, potrivit iAMSport.

Ce crede Ciprian Marica despre Nicolae Stanciu

Fostul internațional român a vorbit și despre evoluția căpitanului României, explicând că naționala încă nu are un executant potrivit al loviturilor de pedeapsă.

"Am fost și eu în situația în care să am o partidă proastă și să vină un gol și să șteargă totul cu buretele și să zică că am avut un meci bun.

Cunosc sentimentul și nu mi s-a părut că a fost ziua lui, dar când marchezi un gol atât de important, se uită toată prestația din joc. Ne aducem aminte de acel gol care ne-a făcut fericiți.

A ratat și acel penalty. Trebuie să îți alegi un executant și să ai un executant la echipa națională, care nu cred că este Stanciu. Încă îl căutăm.

L-am încercat pe Stanciu de câteva ori. Cred că nu e el cel mai potrivit să execute penalty. Cum nici Alibec nu cred că e cel care știe să execute penalty", a adăugat acesta.



