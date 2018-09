"Noi l-am propus pe Contra pentru nationala Romaniei!" Declaratie suprinzatoare a secundului lui Daum | Ce a facut germanul dupa ce a fost demis

Rudi Verkempinck, secundul selectionerului Christoph Daum, a vorbit despre plecarea de la nationala Romaniei.

Verkempinck a spus ca Daum l-a propus pe Cosmin Contra celor de la Federatie si ca a discutat cu actualul selectioner chiar si dupa rezilierea contractului.

"Nimeni nu stie asta, dar cat am stat in Bucuresti, dupa rezilierea contractului, am lucrat 10 zile cu el si i-am dat toate informatiile, i-am explicat ce am adus noi bun si ce poate face el mai bine in viitor. Insusi Christoph le-a spus celor de la FRF ca, daca trebuie sa aduca alt selectioner, trebuie sa il aduca pe Cosmin Contra. Este un antrenor dinamic, avem rezultate bune cu Dinamo in acest moment, facuse treaba buna la Petrolul. Ca o paranteza, cand am venit nu era nici o baza cu jucatorii, nimic informatizat, nimic-nimic. La final, Cosmin avea totul la cheie. In plus, cand am semnat rezilierea, am renuntat la doua luni de salariu in semn de respect pentru Razvan Burleanu", a spus secundul lui Daum intr-un interviu pentru Libertatea.

Cosmin Contra l-a inlocuit pe banca nationalei pe Christoph Daum. Daum a fost demis inaintea ultimelor doua partide din preliminariile CM 2018, cu Kazahstan si Danemarca. Cu antrenorul german pe banca nationala Romaniei a ratat calificarea la Mondialul desfasurat in acest an in Rusia.