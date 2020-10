Nimeni nu ne mai ia in seama! Ce a spus antrenorul Norvegiei dupa victoria cu Romania: "Cu tot respectul pentru ei"

Norvegia a castigat cu 4-0 contra Romaniei in Nations League.

Lars Lagerback, antrenorul Norvegiei, a declarat ca jucatorii lui au vrut sa se razbune dupa ce au rata calificarea la EURO in fata Serbiei. De asemenea, el a declarat ca Romania a fost o adeversa mult mai slaba decat selectioanata sarbilor. Haaland a facut spectacol cu echipa noastra si a reusit sa marcheze o tripla in porta lui Tatarusanu.

"Este treaba mea sa-i tin cu picioarele pe pamant, dar nu cred ca suntem deja cu capul in nori. Cu tot respectul pentru Romania, acum adversarul a fost putin diferit (n.r. fata de Serbia). Dar am observat la jucatori ca erau dornici de razbunare. Am vazut asta si cand au intrat pe teren. Era foarte clar ca voiau sa castige", a spus Lars Lagerback, potrivit dagsavisen.no.

Pustiul minune al Borussie Dortmund a fost nemultumit la finalul partidei chiar daca a marcat 3 goluri. Pe langa cele 3 reusite, norvegianul a mai ratat cateva ocazii clare de gol. Pentru Haaland a fost primul hat-trick reusit pentru nationala de seniori a nordicilor. Fotbalistul in varsta de 20 de ani a reusit sa marcheze pana acum 6 goluri in tot atatea meciuri pentru nationala mare a Norvegiei.

"As fi vrut sa inscriu mai mult. Este putin frustrant ca nu poti fructifica toate ocaziile", a declarat Erling Haaland pentru televiuziunea TV 2

