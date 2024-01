Deși n-a obținut rezultate notabile alături de echipa de club (Damac FC), Staciu susține că obținerea calificării la Campionatul European din Germania a făcut din anul trecut cel mai bun din cariera sa.

„Tricolorii” s-au calificat en fanfare la turneul final, de pe prima poziție în Grupa I, după ce au învins în ultimele două meciuri ale campaniei principalele rivale la calificare: Israel (1-2) și Elveția (1-0).

„A fost cel mai bun an din carieră datorită acestei calificări, pentru că era singurul obiectiv la meu pentru 2023, cred că și al colegilor de la echipa națională. Am arătat asta pe teren, pe parcursul preliminariilor.

Chiar dacă în materie de goluri, că assist-uri am reușit multe la echipa de club, chiar dacă ca goluri nu a fost ca în ceilalți ani, a fost cel mai bun an al meu, pentru că am reușit o performanță istorică, ne-am calificat la Euro, nu am pierdut niciun meci, iar asta pentru mine a însemnat tot anul 2023”, a spus Nicușor Stanciu, potrivit FRF.

România a obținut în 2023 a şasea calificare la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).

Componenţa grupelor

Grupa A: Germania, Scoţia, Ungaria, Elveţia;

Grupa B: Spania, Croaţia, Italia, Albania;

Grupa C: Slovenia, Danemarca, Serbia, Anglia;

Grupa D: câştigătoarea play-off-ului A, Olanda, Austria, France;

Grupa E: Belgia, Slovacia, România, câştigătoarea play-off-ului B;

Grupa F: Turcia, câştigătoarea play-off-ului C, Portugalia, Cehia.

România va debuta pe 17 iunie, contra câştigătoarei play-off-ului B, la Munchen. Pe 22 iunie va avea loc meciul cu Belgia, la Koln, iar pe 26 iunie va întâlni Slovacia, la Frankfurt.

Meciul de deschidere de la EURO 2024 va fi jucat de Germania şi Scoţia, la Munchen, pe 14 iunie.

Semifinalele vor avea loc pe 21 martie 2024, iar finalele se vor disputa pe 26 martie 2024, echipele câştigătoare ale celor trei play-off-uri urmând să se califice la EURO 2024.