Momentul adevărului: după 3-0 cu Moldova, fetele lui Cristi Dulca întâlnesc Italia! România - Italia e la 18:30, LIVE pe PRO X și VOYO

România - Italia la feminin, meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2023, se joacă astăzi, pe stadionul ”Anghel Iordănescu” din Voluntari, meciul fiind transmis în direct de la ora 18:30 pe PRO X și VOYO.

Este ultimul joc din acest an al ”tricolorelor” antrenate de Cristian Dulca. După 3-0 cu Moldova în partida de vineri, România este pe locul al treilea în grupă, o eventuală victorie astăzi urmând să ne trimită la egalitate de puncte cu Italia, care se află pe poziția secundă și are un meci în plus.

Lotul naționalei României și clasamentul grupei

Portari: Andreea Părăluță (Levante UD / Spania), Lavinia Boandă (ASD Cortefranca Calcio / Italia), Sara Câmpean (Politehnica Timișoara)

Fundași: Olivia Oprea (Villarreal CF / Spania), Maria Ficzay (Fortuna Hjorring / Danemarca), Erika Gered (Diosgyori VTK / Ungaria), Bianca Sandu (Diosgyori VTK / Ungaria), Claudia Bistrian (ASD Apulia Trani/Italia), Alexandra Tunoaia (Chievo Verona Women / Italia), Andreea Corduneanu (Heniu Prundu Bârgăului), Teodora Meluță (Politehnica Timișoara), Brigitta Goder (Haladás-Viktoria FC / Ungaria)

Mijlocași: Ioana Bortan (U Olimpia Cluj), Mădălina Tătar (Sport Lisboa e Benfica / Portugalia), Mihaela Ciolacu (U Olimpia Cluj), Ștefania Vătafu (Anderlecht / Belgia), Ioana Bălăceanu (U Olimpia Cluj), Andrea Herczeg (Haladás-Viktoria FC / Ungaria), Beata Ambrus (Heniu Prundu Bârgăului)

Atacanți: Laura Rus (ASD Apulia Trani/Italia), Mara Bâtea (U Olimpia Cluj), Cristina Carp (U.C. Sampdoria / Italia), Carmen Marcu (U Olimpia Cluj)

Echipa Meciuri Victorii Egal Înfrângeri Goluri Puncte Elveția 5 5 0 0 19-2 15 Italia 5 4 0 1 17-2 12 ROMÂNIA 4 3 0 1 8-2 9 Lituania 4 0 1 3 1-12 1 Croația 5 0 1 4 0-15 1 Moldova 3 0 0 3 0-12 0



Foto: frf.ro