Moment FANTASTIC pentru un portar roman! A dat gol din propriul teren la DEBUTUL pentru nationala Romaniei! E deja pe lista unei echipei din Serie A! VIDEO

Unul dintre cele mai spectaculoase goluri din startul lui 2019 a fost reusit de un portar roman de doar 15 ani!

Nationala Romaniei Under 16 a facut egal intr-o partida amicala contra Ciprului. Unicul gol al echipei antrenate de Adrian Vasai a fost marcat chiar de portarul nostru, Alex Borbei! Acesta l-a surprins pe portarul Ciprului in minutul 35 al partidei cu o degajare lunga! Din pacate, Cipru a egalat la 3 minute distanta iar scorul final a fost 1-1.

Alex Borbei are 1.89 la doar 15 ani si este legitimat la ASU Poli Timisoara. Insa el nu va mai ramane mult in Romania. Din informatiile www.sport.ro, Borbei are o oferta clara de la Sampdoria! Acestia asteapta ca tanarul portar sa implineasca varsta de 16 ani pentru a-l putea legitima.

Pentru Borbei, partida cu Cipru de astazi a fost prima in poarta nationalei Romaniei Under 16.

