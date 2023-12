Mircea Rednic îi menține pe tricolori cu picioarele pe pământ: "Pot forma trei echipe cu jucători din străinătate"

Naționala pregătită de Edi Iordănescu a fost repartizată în grupa E, alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea din play-off, unde vor evolua Ucraina, Islanda, Israel şi Bosnia.

Mircea Rednic a vorbit despre adversarele de la EURO 2024

Tehnicianul de la UTA Arad a explicat că România are șanse minime să câștige grupa în fața Belgiei, obiectivul fiind să încheie pe poziția secundă.

"În afară de Belgia, eu la conferința de presă am spus că nu că mi-aș dori, să vedem cu Belgia și am căzut cu Belgia. E clar, am mai văzut declarații și la nea Mircea, nu putem, e clar că ne luptăm pentru locul doi.

El a zis că putem să ne batem de la egal la egal cu Belgia, nu avem, ei pot forma trei echipe cu jucători care joacă numai în străinătate, nici nu știu dacă au un jucător care joacă în campioantul Belgiei.

Nu Belgia, avem șanse la locul doi, dar cu Belgia va fi foarte greu. Ne așteptam să cădem cu o echipă puternică din prima urnă, erau echipe una și una. Dar mie îmi convine că o să o mă duc la meci, o să fiu invitat de federația belgiană, o să fie ok.

E aproape de mine, de Liege. Avem șanse să ne calificăm de pe locul doi. Echipa e mult mai echilibrată, se cunosc, e și moralul bun, iar acolo nu ai ce să pierzi", a declarat Mircea Rednic, potrivit Fanatik.

PROGRAM ROMÂNIA la EURO 2024

17 iunie 2024



Belgia - Slovacia (Frankfurt)

ROMÂNIA - Câștigătoare play-off B (Munchen)

21 iunie 2024



Slovacia - Câștigătoare play-off B (Düsseldorf)

22 iunie 2024

Belgia - ROMÂNIA (Koln)

26 iunie 2024

Slovacia - ROMÂNIA (Frankfurt)

Câștigătoare play-off B - Belgia (Hamburg)