Până atunci, Kosovo se va duela cu Lituania, în ultimul meci din această campanie a Ligii Națiunilor. Meciul este programat în această seară, de la 21:45, la Priștina.

Liderul ultrașilor kosovari: ”În seara asta veți înțelege cât de mult valorăm!”

Lulzim Berisha, liderul celor de la Dardanet, gruparea de ultrași kosovari, a transmis un avertisment enigmatic pe rețelele sociale în legătură cu partida pe care fosta adversară a tricolorilor o vor disputa în această seară în compania Lituaniei.

Berisha a transmis pe rețelele sociale că în această seară toată lumea va înțelege ceea ce reprezintă galeria kosovarilor.

”În seara asta veți înțelege cât de mult valorăm, ce reprezentăm ca suporteri kosovari și valorile pe care le păstrăm. Nu ne oprim! Pentru Kosovo și împreună cu Kosovo, întotdeauna”, a scris Lulzim Berisha pe Facebook.

Mircea Lucescu: "Kosovo trebuie să piardă cu 0-3"

La conferința de presă premergătoarea meciului cu Cipru, selecționerul Mircea Lucescu a comentat din nou cele petrecute vineri, susținând că fotbaliștii kosovari au fost cei care au provocat întreg scandalul, iar după aceea "au venit cu minciuni".

"Kosovo s-a prezentat foarte bine, au jucători care joacă la cluburi bune. Au controlat jocul. Nu am fost incisivi în atac, am pierdut multe mingi. Din 300 și ceva am pierdut cam 70, foarte mult. Am avut noroc cu un portar extraordinar. Meciul se termina cu un egal care ne satisfăcea.



Jucătorii au simțit și presiunea unui stadion plin, altfel nu îmi explic. Noi știam înainte că vor ieși de pe teren, declaraseră și la conferință. Publicul s-a comportat extraordinar. Nici nu se poate compara cu ce a fost la Priștina. Au aruncat cu obiecte în noi, ne-au fluierat imnul. Mă așteptam să nu li se fluiere imnul, le-au dat apă la moară. Sperau că o să iasă de pe teren și vor câștiga cu 3-0. Lipsă de fair play teribilă.



Pe teren trebuie să se dea dovadă de respect și de educație. Apoi, au venit cu niște minciuni. Nu au fost jigniți, loviți. Când l-a provocat pe Alibec, el nu trebuia să răspundă provocării, le spusesem înainte. A existat această teamă că se poate întâmpla ceva.



Dacă nu câștigăm cu 3-0, înseamnă că nu mai există regulament. Oricum a fost încălcat pentru că s-a prelungit atât. Trebuia să ia decizia imediat, nu au avut curajul să o facă. Noi eram dispuși să stăm și până dimineață. Oricum, am ajuns la 4 acasă. O echipă care iese de pe teren, trebuie să piardă 0-3. Decizia trebuie să fie luată de instanță", a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.