Ion Crăciunescu a răbufnit după ce l-a auzit pe Edi Iordănescu: "Îmi venea să plâng! Vii cu d-astea, frate?"

Deși România nu a câștigat, Edi Iordănescu s-a arătat foarte mulțumit de mai multe aspecte ale jocului, precum organizarea defensivă, de faptul că echipa a arătat caracter, iar "cifrele au arătat mai bine ca niciodată".

Ion Crăciunescu a răbufnit după ce l-a auzit pe Edi Iordănescu

După ce a auzit declarațiile selecționerul, Ion Crăciunescu a răbufnit. Fostul arbitru spune că a văzut un meci diferit față de Edi Iordănescu și nu înțelege de ce antrenorul s-a plâns de starea gazonului înaintea meciului cu Belarus, disputat la Budapesta.

"Mai bine ca niciodată? Cum? Eu n-am văzut același meci. Mie îmi venea să plâng. Vrem să vedem naționala jucând fotbal! Nu să se chinuie! Și înainte ne spui că terenul a fost prost. Nu a spus așa la început?

Vii cu d-astea, frate, înainte de meci... când joci cu cine? Cu Belarus!", a spus Ion Crăciunescu, la Digisport.

Edi Iordănescu le răspunde contestatarilor, înainte de România - Andorra

După Belarus - România, multe voci au spus că evoluția tricolorilor a fost modestă și s-au dezlănțuit la adresa selecționerului

La conferința de presă premergătoare meciului cu Andorra, Edi Iordănescu a răspuns contestatarilor și a subliniat că obiectivul său e să califice echipa națională la EURO 2024.

„Dacă fiecare are dreptul la opinie, la fel fiecare are mijloacele lui de analiză. În contractul meu scrie clar că obiectivul meu e să ne calificăm la EURO. Mai mult decât să răspund prin funcție nu știu cum aș putea să răspund. Am fost supărat prin joc, în același timp am fost bucuros că echipa a răspuns bine din multe puncte de vedere.

Analiza mea nu poate să rămână izolată. Eu nu pot să analizez un joc sau altul. În anumite jocuri am avut șansă, dar acum ne-a lipsit șansa. Nu pot să opresc comentariile, nu e naționala mea, e a României. Suntem într-o campanie în care, domnilor, suntem neînvinși! Avem cea mai bună defensivă, suntem cu șanse la calificare, suntem la mâna noastră iar încrederea mea este nemișcată.

Sunt multe lucruri pe care le-am câștigat, am câștigat un grup, familie, n-am avut nici cel mai incident. Am câștigat organizare defensivă, adversarii nu produc atât de multe ocazii. Echipa națională poate să meargă și la un nivel mai sus decât atât”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă.