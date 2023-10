Edi Iordănescu este de părere că în ciuda pasului greșit cu Belarus, România este la mâna sa în lupta pentru calificarea la euro și că lucrurile evoluează în bine pentru „tricolori”.

România mai are nevoie de patru puncte, crede Edi Iordănescu

„Trebuie să corectăm un pic subiectul care s-a discutat puțin mai devreme. Suntem total la mâna noastră, depindem numai de noi, ne-am construit și câștigat acest statut. Dacă am fi câștigat, ne-am fi putut face viața mai ușoară. Nu s-a întâmplat, am rămas cu șanse importante, mai sunt trei jocuri și după toate calculele pe care le-am făcut e posibil să avem nevoie fie de patru puncte, fie de șase. Primele trei puncte trebuie să le aducem mâine seară. Suntem cu trei jocuri înainte de finalul campaniei și rămânem echipa cu șanse importante.

Ieri a fost un prim contact cu echipa în care am analizat puțin, azi trecem la pregătirea jocului cu Andorra. Și concluziile statistice sunt în favoarea noastră, echipa a arătat cum am spus. Echipa a arătat caracter, am avut consistență și cifrele arată mai bine ca niciodată, cel puțin în ultima perioadă. Pot să vin cu multe exemple, dar nu vreau să plictisesc. Ne-a lipsit careul, prezență de spirit. Dacă marcam, acum toată lumea avea cu totul altă poziție. Totuși suntem după șapte jocuri și multe lucruri sunt în favoarea noastră”, a spus Edi Iordănescu la conferinta de presă dinaintea meciului cu Andorra.

După această remiză, România se menţine pe locul secund, cu 13 puncte, după Elveţia, 14 puncte, dar urmată de Israel, 11 puncte, Kosovo, 7 puncte, Belarus, 5 puncte, şi Andorra, 2 puncte.

România va juca duminică pe Arena Naţională, cu Andorra (21:45), într-un meci fără spectatori, dar cu accesul permis copiilor sub 14 ani.

Lotul României pentru meciul cu Andorra

PORTARI

Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 12/1), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 9/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 21/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Andrei Borza* (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC | Arabia Saudită, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

ATACANȚI

Denis Alibec (Muaither | Qatar, 33/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).

*Numărul de selecții și numărul de goluri sunt cele dinaintea partidei cu Belarus