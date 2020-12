I se implineste visul lui Mirel Radoi?! Selectionerul si-a dorit o REVANSA cu Islanda! Cati adversari din preliminarii a ghicit 

Mirel Radoi nu a ghicit decat un singur adversar cu care Romania se va infrunta in preliminariile Mondialului din 2022.

"Tricolorii" au fost repartizati in grupa J, din care mai fac parte Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein.

Inaintea tragerii la sorti, selectionerul Mirel Radoi a vorbit despre echipele pe care si le-ar dori in preliminarii. Din lista enumerata de Radoi, doar Islanda a picat in grupa cu Romania, acesta fiind adversarul in fata caruia "tricolorii" cauta revansa pentru eliminarea din barajul pentru Euro.

"Cea mai buna grupa ar fi cea din care ne putem califica. Oricum fugi de una si dai de alta. Cu orice vom juca, va trebui sa dam tot ce putem. As spune Danemarca din prima urna valorica. Daca nu ne calificam, o sa ziceti ca mi-am ales grupa, am cazut cum am vrut si tot nu am reusit.

Apoi ar fi Islanda din urna a treia, poate fi revansa pentru noi. Luxemburg din urna a patra si apoi Andorra din urna a cincea. Nu conteaza daca va fi grupa de 5 sau de 6 echipe, nu cred ca are mare importanta", declara Radoi.

Din grupe, ocupantele primelor pozitii se califica direct la turneul final, in timp ce echipele de pe locurile secunde vor merge la baraj, alaturi de cele mai bune doua castigatoare de grupe din Nations League, pentru a obtine unul dintre cele 3 locuri la competitia din Qatar.

Calendarul preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar:

- 24-31 martie 2021 - 3 meciuri

- 1-8 septembrie 2021 - 3 meciuri

- 8-12 octombrie 2021 - 2 meciuri

- 11-16 noiembrie 2021 - 2 meciuri

- 24-25 martie 2022 - baraje intr-o singura mansa

- 28-29 martie 2022 - baraje intr-o singura mansa