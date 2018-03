"Am venit acasa cu 8kg in minus!" Confesiunea lui Lupescu dupa meciul de cosmar cu Suedia din '94! Jucatorii lui Contra vor revansa marti in direct la PRO TV

Romania are sansa de se razbuna pe Suedia care ne-a eliminat in semifinalele Campionatului Mondial din 1994.

Lupescu nu vrea sa mai auda de meciul cu Suedia de la Mondialul din '94.

"Cand am fost eliminati, n-am avut niciun cosmar pentru ca eram atat de sleiti de putere. Am venit acasa minus 7, 8 kile, incat n-am apucat sa realizez. Dupa cateva saptamani, luni, ne-am dat seama pe langa ce am trecut, dar era prea tarziu" a spus Lupescu.

Nationala joaca din nou cu Suedia, marti, de la 21.30, la PRO TV.

Intrebat cand va mai juca Romania un meci pentru calificarea in semifinalele pentru Campionatul Mondial, Ionut Lupescu a raspuns: "Asta trebuie sa fie telul! Nu putem sa traim numai cu ce s-a intamplat in '94 sau 1970. Sa facem o noua generatie a fotbalului romanesc care sa fie pe buzele tuturor."