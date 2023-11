Golgheterul all-time al naționalei României a vorbit după calificarea la EURO 2024 

Tricolorii sunt neînvinși în Grupa I după nouă meciuri disputate și ocupă primul loc, cu 19 puncte obținute. Golurile României au fost marcate de George Pușcaș și Ianis Hagi în minutele 10, respectiv 63, în timp ce pentru gazde Zahavi a deschis scorul în minutul 2.

Adrian Mutu: „România s-a ridicat la un nivel foarte bun!”

Golgheterul all-time al naționalei României, Adrian Mutu (44 ani), în prezent antrenor la Neftchi Baku, a marcat 35 de goluri pentru națională. Antrenorul a analizat jocul tricolorilor, pe care a ținut să îi felicite după calificarea la Campionatul European, dar și pentru nivelul mai bun arătat în ultimele meciuri.

„Am început să văd meciul din minutul 20, am avut și eu meci în seara asta, un meci de pregătire. Nu am văzut primele două goluri, am văzut golul lui Hagi, mă bucur, pentru că meritam, mă bucur pentru băieți și pentru FRF. În ultima parte a meciurilor de calificare România s-a ridicat la nivel foarte bun. E o generație foarte bună, am văzut și bucuria lor după meci. E cam aceeași generație de la U21, vin băieții din urmă și se vede că știu să joace împreună.

Și Edi are un merit foarte mare, a știut să îi asambleze bine acolo, băieții au respectat strategia. Indiferent de ce se întâmplă cu Elveția, pentru noi este o mare realizare. Trebuie să ridicăm nivelul dacă vrem să obținem ceva mai bun. Trebuie să întărim bucuria din seara asta cu prestații mai solide cu nivel mai înalt decât acum. La Europene întâlnim echipe precum Elveția.

A fost un negativism exagerat asupra echipei naționalei și a lui Edi, au reușit să califice România la European, merită felcitări. Ne-am lăsat dominați puțin pentru că nu mai aveam graba rezultatului, era de partea noastră și nu la 2-1 neapărat, ci chiar și la 1-1. Am făcut un meci cerebral, ne-am compactat acolo în zona 2 mai bine, ei cred că nu aveau calitatea necesară ca să ne desfacă, jucătorii sunt valoroși, nu puteau să ne desface, cum putea să se întâmple cu Germania sau Spania, cred că era voit, știau că Israelul nu are calitatea necesară să ne desfacă”, a declarat Adrian Mutu la Digi Sport.