Gică Hagi: ”Mintea o să meargă, picioarele și corpul, vom vedea!”

Înaintea meciului de pe cel mai mare stadion al României, Gică Hagi a ținut să le mulțumească spectatorilor care au mers pe Arena Națională.

Chiar dacă anii au trecut peste membrii ”Generației de Aur”, Gică Hagi spune că fotbaliștii legendari ai echipei naționale vor face tot posibilul să pună în scenă un adevărat spectacol fotbalistic.

”O plăcere, suntem fericiți că suporterii nu ne-au uitat încă. Stadionul este plin și le mulțumim pe această cale. Noi întotdeauna am jucat pentru ei, sperăm că i-am făcut fericiți și sperăm să fie fericiți și în această seară.

Se dovedește că noi am făcut ceva, am făcut istorie, i-am făcut fericiți, lumea a venit să ne vadă, vedem și foarte mulți copii, înseamnă că am lăsat ceva în urmă. Chiar dacă avem o vârstă înaintată, vom încerca să ne mișcăm, să fie ceva bun. Mintea o să meargă, picioarele și corpul, vom vedea. Trebuie să fim conștienți de acest lucru, vom da tot ce avem mai bun. anii trec, se vede, dar cel mai important lucru este că noi am lăsat ceva în urmă.

Emoții sunt întotdeauna până intrăm pe teren, apoi te gândești cum să faci mai bine. Ele dispar și ne vedem de ce avem de făcut”, a spus Gică Hagi pentru PRO TV înaintea meciului

Lotul României la meciul de retragere al Generației de Aur

Portari: Florin Prunea, Bogdan Stelea

Fundași: Gică Popescu, Iulian Filipescu, Miodrag Belodedici, Dan Petrescu, Tibor Selymeș, Gheorghe Mihali, Răzvan Prodan (fiul lui Didi Prodan)

Mijlocași: Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu, Costel Gâlcă, Basarab Panduru, Ioan Ovidiu Sabău, Ovidiu Stângă, Ionuț Lupescu

Atacanți: Marius Lăcătuș, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Ion Vlădoiu, Viorel Moldovan, Adrian Ilie

Antrenori: Anghel Iordănescu, Gabi Balint

Medic: Pompiliu Popescu