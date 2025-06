Edward Iordănescu (47 de ani) s-a apucat deja de treabă, la Legia Varșovia, echipa pe care trebuie să o readucă în fruntea clasamentului.

Ușor de zis, greu de făcut! Pentru că cea mai titrată grupare din Polonia a cucerit ultimul titlu, în 2021. Și chiar dacă a schimbat antrenorii ca pe șosete, după cum sport.ro a arătat aici, triumful intern, în Ekstraklasa, n-a venit. De fapt, în ultima stagiune, Legia Varșovia a terminat pe un dezamăgitor loc 5, la 16 puncte de campioana Lech Poznan.

În dialog cu sport.ro, jurnalistul polonez, Maciej Kaliszuk, de la Przeglad Sportowy Onet, a dezvăluit că, din cauza rateurilor din ultimii ani, Edward Iordănescu se confruntă cu o situație extrem de tensionată.

„Îi va fi greu (n.r. – lui Edward Iordănescu). Legia nu prea are bani pentru transferuri spectaculoase și echipa are nevoie de noi jucători, în momentul de față. Așteptările sunt uriașe, fanii cer titlul și, realist vorbind, Lech Poznan are echipa mai bună acum. Edward Iordănescu trebuie să câștige titlul și echipa lui să joace bine pe tot parcursul sezonului. Altfel, va fi concediat. Problema lui e că vine la Legia într-un moment în care fanii sunt deja furioși din cauza rezultatelor anterioare. Și au spus deja că vor boicota meciurile din noul sezon, în cazul în care conducerea nu va reuși niște transferuri spectaculoase, iar echipa va avea un joc slab“, ne-a spus jurnalistul polonez, de la Przeglad Sportowy Onet.

De când s-a apucat de antrenorat, Edward Iordănescu a mai pregătit o singură formație din străinătate. S-a întâmplat în 2016, când a avut un mandat foarte scurt, la ȚSKA Sofia (Bulgaria). Aici, românul a înregistrat 5 victorii, 3 egaluri și 4 înfrângeri în 12 partide.