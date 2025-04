CSM Bucureşti speră să treacă de Team Esbjerg, pentru a se califica la Turneul Final Four de la Budapesta, fază a Ligii Campionilor pe care nu a mai atins-o din 2018.

Chiar dacă CSM se califică la Turneul Final Four de la Budapesta, Cristina Neagu nu va mai juca pe teren propriu în Liga Campionilor, ea anunţând de multă vreme că se retrage la finalul sezonului.

Cristina Neagu, episod emoționant la Poveștile Sport.ro

Cristina Neagu, căpitanul echipei CSM București, a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune în care handbalista desemnată de patru ori cea mai valoroasă jucătoare a lumii, care recent și-a anunțat retragerea din activitate la finalul sezonului, vorbește despre episoade esențiale ale carierei.



”Astăzi ce i-ai spune tu, Cristina Neagu, Cristinei Neagu de la 16 ani, dacă ai fi față în față cu ea?”, a fost întrebată handbalista numărul 1 din România.



”La 16 ani, dacă stau să mă gândesc bine, eram pe drumul cel bun. Îmi doream foarte mult să ajung departe în handbal, îmi doream să fiu cea mai bună din sportul ăsta, îmi doream să câștig trofee, medalii... Pot să-i spun că a făcut bine ce a făcut, că a continuat să creadă în visul ei.

Însă undeva la 21 de ani, Cristinei Neagu de atunci, i-aș spune să aibă mai multă grijă de ea, să aibă mai des curajul să spună ”Nu, trebuie să mă opresc”. Pentru că am avut acele accidentări grave, am stat foarte mult timp în afara terenului și a fost foarte greu pentru mine.



Dar la 16 ani, faptul că am crezut în visul meu, că nu am renunțat indiferent cât de greu a fost pentru că și în sport, ca și în viață, nimic nu vine ușor, a însemnat că am făcut ce trebuia”, a răspuns Cristina Neagu la Poveștile Sport.ro.