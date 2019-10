Atentie, Romania! Vine la Bucuresti, apoi se pregateste de transferul vietii: Zidane l-a cerut la Real in schimbul unui jucator de 60 de milioane de euro  

E noua senzatie a Europei si se pregateste de transferul carierei.

Erling Haaland ar putea ajunge in iarna la Real Madrid. Potrivit presei din Spania, Zidane l-a cerut in mod special. Antrenorul Realului este nemultumit de Luka Jovic, jucator pentru care "galacticii" au cheltuit 60 de milioane de euro, si vrea un alt pusti de senzatie al Europei.

Luka Jovic a venit in vara, insa a jucat doar 218 minute si are sanse minime sa mai fie pastrat de Real.

Haaland are un sezon fabulos la Salzburg unde a marcat 18 goluri in 11 partide. Salzburg l-a transferat in iarna de la Molde pentru doar 5 milioane de euro, iar acum cota sa a ajuns la 12 milioane de euro.

Tocmai datorita formei sale incredibil, Haaland a fost inclus de selectionerul Norvegiei in lotul nationalei mari care va juca la Bucuresti pe 15 octombrie, in direct la ProTV, chiar daca tanarul atacant are doar 19 ani.