EXCLUSIV: Contra, in fata ultimului meci ca antrenor al Romaniei! Cand pleaca selectionerul si cine e marele favorit sa-l inlocuiasca

Contra a luat decizia sa renunte la postul sau indiferent ce se intampla in ultimul meci din preliminariile Euro, contra Spaniei (luni, 21:45, PRO TV).

Contra le-a transmis apropiatilor sai ca se va desparti de nationala dupa jocul de la Madrid, anunta sursele www.sport.ro. Selectionerul nu va ramane pentru play-off-ul Nations League, care e ultima sansa de calificare a Romaniei la Euro 2020.

Marele favorit pentru banca Romaniei este Dan Petrescu. Antrenorul CFR-ului a dat de inteles ca e deschis la negocieri, iar Federatia a oferit de asemenea semnale ca va incerca sa-l aduca.

Cosmin Contra a fost ales selectionerul Romaniei pe 22 septembrie 2017 si are 22 de meciuri pe banca nationalei. Cu el pe banca, Romania a inregistrat 14 victorii, dintre care 8 in meciuri oficiale. Cel mai bun rezultat obtinut in aceasta campanie de calificare este 4-0 din deplasarea de la Malta.