"Daca primeam 4 ani de suspendare, ma faceam sofer de camion!" La ce pedeapsa se asteapta Ionita dupa ce a recunoscut ca s-a dopat

Alex Ionita este suspendat dupa scandalul de dopaj de la Astra.

Fotbalistul, care nu a mai jucat din septembrie 2020, a declarat ca spera sa nu fie nevoit sa mai stea foarte mult pe tusa. De altfel, pentru a primi mai putine luni de suspendare, Ionita a fost singurul care a recunoscut ca s-a dopat.

In aceasta dimineata, mijlocasul a spus ca daca va primi o pedeapsa prea mare, nu se va mai intoarce in fotbal, adaugand ca spera sa nu obtina mai mult de 8 luni de suspendare.

"Consider ca merit 6-8 luni de zile de suspendare maximum. Cu tot cu suspendarea de pana acum. Adica inca doua sau patru luni. Asta sper sa primesc. Realist, cred ca o sa fie undeva la un an, poate un an si doua luni, dar ma gandesc ca se mai pot face proceduri dupa, poate recurs, sa mai scada din pedeaspa. Nu merit sa stau atat.

Am mers singur la proces, am facut o declaratie pe proprie raspundere, am spus ce s-a intamplat atunci si in perioada de cand a inceput suspendarea provizorie. Am spus ca imi pare rau si am realizat ca am gresit, ca nu am fost vreodata instruit si nu am participat la vreo sedinta legata de doping. Sper sa primesc clementa.

Cristi Balaj, presedintele ANAD, mi-a spus ca risc 4 ani de suspendare, iar daca voi merge sa ma apar singur si sa mai spun o data ce am spus atunci cand cei de la ANAD au venit la noi, la stadion, mai putin. Din cate am inteles, se va da verdictul acum. Dupa ce am mers la ANAD, i-am sfatuit si pe colegii mei sa o faca.

Le-am dat mesaj, le-am spus ca imi doresc sa stau cat mai putin, nu pot sa stau 4 ani. Daca era sa fiu suspendat 4 ani, ma angajam cu tata pe camion, ca el asta face", a declarat Alex Ionita, potrivit GSP.