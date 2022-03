"El era foarte supărat!". Tensiunile dintre un tricolor și Edi Iordănescu observate de Basarab Panduru

Deși nu s-a impus la Atalanta, unde a ajuns la începutul anului, mijlocașul a fost convocat la echipa națională pentru debutul selecționerului la prima reprezentativă.

Basarab Panduru a remarcat un moment tensionat între Valentin Mihăilă și Edi Iordănescu, la meciul cu Grecia.

"Mihăilă cu Grecia mi s-a părut că a intrat supărat. Țin minte când îl ia Iordănescu cred că după gât şi îi explică. El era foarte supărat. Nici nu ştiu dacă avea dreptate, pentru că într-un fel ai dreptate, pentru că vii de la Atalanta, dar în alt fel nu ai dreptate, pentru că în două luni ai 70 de minute jucate. Nu că puţin... 70 de minute jucate, în două luni!

La sfârşitul lui ianuarie a ajuns acolo, până se adaptează, dar sunt două luni de zile în care joci 70 de minute şi la el s-a văzut. Sprinturi face, dar se retrage în mers. Face lucruri bune, dar nu ştiu dacă fizic a stat foarte bine", a declarat Basarab Panduru la Orange Sport.

Valentin Mihăilă trebuie să își aștepte rândul la Atalanta

Fostul jucător al Universității Craiova a evoluat puțin la Atalanta, aproximativ 100 de minute pe parcursul a șase meciuri, dar Marian Mihăilă este încrezător că îi va veni rândul și fiului său.

"Din punct de vedere fizic este ok, n-a mai suferit nicio accidentare. Am vorbit, știe unde s-a dus, la o echipă mare, unde trebuie să aștepte la început. E împrumut până în vară cu opțiune de cumpărare. Știa că acolo o să găsească o echipă puternică, iar în momentul îm care i se va oferi șansa să joace trebuie să dea tot și să demonstreze că merită să joace în continuare.

Din câte am vorbit cu el, programul de antrenament e la fel. Sunt antrenamente și antrenamente. E ceva mult mai sofisticat, mai greu, așa am înțeles de la el. Trebuie să se acomodeze, să muncească și să meargă mai departe. El e un copil care se adaptează repede, oriunde s-ar duce. Plecând de mic la Craiova, a fost singur, apoi la Parma, unde s-a adaptat foarte repede. Aici are noi colegi, dar a dat de un fost coleg de la Parma. În rest, totul depinde de el", a spus Marian Mihăilă, la Digisport.