Declarațiile lui Edi Iordănescu și ale tricolorilor la conferința de presă premergătoare meciului cu Elveția 

Declarațiile lui Edward Iordănescu înainte de meciul cu Elveția

„Mă bucur să fim din nou acasă, mă bucur că am revenit cu un obiectiv îndeplinit și că am făcut români fericiți, am preferat să aducem mai mulți jucători decât am obișnuit, pentru că rămân actorii principali și ne-am dorit din tot sufletul ca publicul, suporterii să vadă cât mai mulți dintre ei, să răspundă la cât mai multe întrebări. Sunt momentele lor, în special, dar în același timp trebuie să reprezinte exemple pentru alți tineri și alți copii, care își doresc și ei să fie pe acest drum.

Am vrut să fie aici, să se exprime, să își spună trăirile, a fost motivul principal pentru care am schimbat ce obișnuisem în trecut. Înainte să vă stau la dispoziție cu întrebări am un apel foarte important, vă rog să ne raportăm cât mai mult la ce urmează și cât mai puțin la ce a fost, pentru că există riscul să rămână cu mintea blocată în peformanța fantastică, am trăit cu toții momente euforice. Am îndeplinit un obiectiv în care puțini credeau, am avut crezul nostru și am mers până la capăt, am făcut mulți români fericiți. Momentele de euforie trebuie trăite și consumate, dar mâine ne așteaptă un joc cu importanță mare și care ne obligă.

Spre deosebire de noi, Elveția nu a trăit momente de euforie pentru că este sub obiectivul propus, va veni foarte motivată, capacitată, va veni orgolioasă și probabil că și rănită. E important ca orele puține pe care le avem să le gestionăm cât mai bine, să recalibrăm grupul și să le facem cinste celor care vor veni alături de noi la stadion.

Sigur, am îndeplinit obiectivul propus, dar iată că în câteva ore am creat un alt obiectiv, avem o altă țintă, avem șansa să terminăm pe primul loc, e datoria noastră să dăm totul să rămânem neînvinși, să câștigăm meciul, e un obiectiv să rămânem pe primul loc, ne poate facilita avantaje și trebuie să dăm totul pentru asta”

Edi Iordănescu, despre ce îl îngrijorează înainte de meci: „Acest grup a crescut cu fiecare zi, au fost momente în care nu am fost alături de ei, dar de fiecare dată au venit mai motivați, mai determinați, și cum am spus și după meci, calificarea s-a obținut cu un proces în spate, cu foarte multă sudoare, cu principii și valori. Acum asta ne obligă, e un grup care a învățat să nu renunțe niciodată la luptă, mâine seară vor fi din nou în picioare și pregătiți să lupte.

Românii vor veni în număr mare la stadion, sunt sigur că și cei care nu vor reuși să fie alături de echipa națională vor trăi la intensitate. Mai mult decât atât, am câștigat un statut acum, suntem echipă calificată la European, ne obligă. Provoarea e maximă, sunt experiențe prin care majoritatea nu au trecut prin ele, ne bucurăm atât de tare pentru că dacă am mai câștigat trofee sau am îndeplinit obiective în trecut, niciodată nu am făcut-o pentru țara noastră.

Bucuria a fost foarte mare, suntem din nou pe picioare, asta îmi doresc să cred, provocarea e tot mai mare să ne prezentăm cât mai bine. Dacă e ceva ce ne pune în gardă cel mai tare, pe lângă factorul mental, care trebuie să fie la parametri maximi, întâlnim jucători la cel mai mare nivel, care joacă la cluburi de top, campioni cu cluburi, va fi să ne refacem energetic. Elveția vine conectată, nu a ieșit deloc din linia ei, noi cu bucuria de după joc am ieșit cu siguranță din concentrare”.

despre ce le transmite jucătorilor: „Mai mare riscul este să ne mulțumim cu ce am realizat, e normal să fim fericiți, e normal să ne entuziasmăm, am îndeplinit obiectivul. Au fost români care au ieșit în stradă, au fost oameni care poate nu au crezut la început în noi și în munca noastră, dar care au venit alături. Sunt sigur că după îndeplinirea obiectivului am convins și mai mulți. Ăsta este riscul major, să ne mulțumim cu atât, mă bucură ce au transmis băieții, sunt sigur că tot grupul simte la fel. Avem datorie față de noi, ca să demonstrăm că odată ridicat nivelul, și pretențiile sunt altele, dar și așteptările sunt altele. Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor”.

despre declarațiile tatălui său, care a spus că e mai bun decât a fost el ca selecționer: „Din păcate trebuie să îl contrazic, înainte de toate este tatăl meu, apropiat de sufletul meu total, îmi știe cel mai bine trăirile și gândurile, a fost omul cu care am vorbit cel mai des în toată această perioadă. În mod special, bineînțeles, din punct de vedere profesional, dar nu a fost singurul, ochii mi-au fost mereu deschiși să vadă, am ascultat, mi-am însușit, am vorbit cu oameni de fotbal, am fost deschis și așa voi rămâne tot timpul. În primul rând, să progresez și în al doilea rând, cum am spus, nu există orgoliu când e vorba de națională. Sunt în competiție totală cu mie însumi, muncesc zilnic să fiu mai bun.

Tatăl meu e în același timp mentorul meu, dar probabil că atunci când a făcut afirmația aia a spus ce își dorește, nu ce crede. Probabil a fost mai dus de entuziasmul momentului decât am fost și eu, nu se pune problema, are un palmares fantastic, a reușit lucruri fabuloase, cu siguranță mi-aș dori să îi calc pe urme, dar e foarte departe de mine”.

dacă s-a gândit, în urmă cu 8 ani, că va ajunge să califice și el echipa la EURO: „Tot timpul m-am gândit și tot timpul m-am inspirat din munca lui, când te gândești, asta te motivează. Și nu am uitat lucrurile, atunci dacă nu mă înșel eram antrenor la Pandurii și terminasem pe podium și până în penultima etapă aveam matematic șanse la campionat, a fost campionatul când Astra a câștigat și noi trebuia să luăm 6 puncte în ultimele două meciuri ca să câștigăm. Am fost egalați la FCSB atunci, pe final, după ce am condus cu 1-0, am bătut Astra, dar nu am mai avut șanse.

Am avut o dezamăgire, chiar dacă am trăit momente grele la Tg.Jiu din punct de vedere financiar, ne-am dorit până în ultima clipă și am sperat. Îmi aduc aminte că atunci am fost alături de el în Franța, dar nu am putut să stau decât la meciul de deschidere. Chiar într-o discuție cu el i-am cerut acces să intru să îl văd și m-a limitat, mi-a spus că nu e o oră atunci în care să intru și o zi, și că trebuie să mă adaptez la restul programului. Nu l-am uitat, eu o să îi deschid total ușa dacă vrea să vină și să stea cât își dorește.

În prima fază mi-am promis că o să fac și eu ce a făcut și el cu mine, dar m-am gândit mai bine pe parcurs și mi-am dat seama că e o copilărie”.

despre cum se va face selecția de acum înainte: „Am creat un grup fantastic, dar bineînțeles că porțile echipei naționale rămân deschise, suntem atenți la toți, la fiecare jucător care arată valoare și continuitate și caracter. Spre bucuria mea, dacă până acum a trebuit eu să selectez, de acum am un ajutor important, nu va mai trebui să treacă un jucător doar prin filtrul meu, ci și prin filtrul grupului. Și dacă grupul nu-l va valida nu va intra. Trebuie să arate același caracter și determinare și iubire de țară și echipă națională ca să poată intra în grup. Dacă nu, probabil că va ieși rapid în afară”.

dacă își va chema tatăl în vestiar să țină discurs înainte de EURO 2024: „Nu este singurul care ar putea și merita să fie în fața acestui grup. Sunt și alți oameni care au făcut performanțe deosebite și alți antrenori, alți foști mari jucători. Mi i-aș dori pe mulți să fie în fața grupului. Cu siguranță că va rămâne concentrarea finală pe munca pe care noi o avem de făcut și dacă vom găsi oportunitatea să avem și anumiți oameni de succes în fața grupului, sunt sigur că vor fi primiți cu brațele deschise de băieții noștri”.

de la cine a primit cel mai frumos sau cel mai neașteptat mesaj: „Câte mesaje neașteptate am primit pe parcurs, acum nu mai contează. Ce primesc... să fiu sincer mă voi folosi de dumneavostră să transmit un mesaj de mulțumire totală pentru toți cei care au crezut în noi și în mine și în munca făcută. Tuturor celor care au crezut în echipa națională, până la urmă. De fiecare dată, după fiecare acțiune, am avut nevoie de săptămâni bune ca să verific și să răspund înapoi sau să vorbesc. De data asta, efectiv nu am avut timp, am călătorit, a fost o noapte albă. Am răspuns prea puțin spre deloc, mulțumesc pe calea asta public tuturor celor care ne-au încurajat”.

despre fani: „Cu siguranță și-au asigurat bilete înainte să știe dacă suntem sau nu calificați, asta înseamnă că au fost pregătiți să vină alături de noi. Au fost pregătiți să lupte alături de noi, de asta suntem foarte obligați față de ei. Mulțumesc celor care au venit pe tot acest parcurs cu noi în deplasări. De fiecare dată era un sentiment de responsabilitate mare pentru mine, pentru că era obiectivul care era la mijloc, acum mă simt apăsat de responsabilitatea în fața lor, știu că au așteptări mari și îmi doresc să îi bucurăm”.

Declarațiile tricolorilor înainte de duelul cu Elveția

Florinel Coman: Un vis devenit realitate, mă bucur că mai mulți jucători din acel turneu final (EURO U21 2019) au făcut pasul la echipa mare și iată că am reușit calificarea și cu acest grup.

Marius Marin: Mai rezervată petrecerea, mai avem un meci de disputat, e important să terminăm cu bine și cred că lumea care vine la stadion merită lucrul ăsta.

Nicușor Bancu: Un vis devenit realitate, cred că nu toată lumea se gândea la începutul campaniei, ne bucurăm că am reușit să obținem calificarea înainte de meciul cu Elveția. Venind vorba de motivare, nu cred că există motivație mai mare decât să joci pentru România și să dai totul pe teren, ne dorim să terminăm neînvinși.

Coman, despre ce a scris presa din Elveția: Și pentru noi e interzis egalul, mergem cu gândul de a câștiga, avem stadionul plin, oameni care sunt alături de noi, nu avem de ce să mergem la egal, vrem să luăm cele trei puncte.

Nicușor Bancu: ne așteptam ca oamenii să iasă în stradă, România e o țară fanatică, toți iubesc fotbalul, sperăm ca la European să îi facem mândri, pe mulți mai mulți să iasă în stradă

Florinel Coman: E un meci cu miză, putem câștiga grupa, lăsând deoparte publicul, trebuie să ne vedem interesul și după, cei din tribune să se bucure la final cu noi și să plece acasă bucuroși. Ne-am bucurat pentru calificare, nu am avut mult timp, avem obiectivul de a câștiga grupa și e posibil.

Nicușor Bancu: Cred că mister a reușit să facă un grup formidabil aici, am pregătit bine meciurile, fiecare a dat ce a avut mai bun pentru a realiza acest lucru.

Ce făceau la ultimul turneu final?

Florinel Coman: Băteam mingea pe maidan și îmi doream să ajung și eu în situația lor.

Nicușor Bancu: Mă uitam la televizor, doar speram să joc la națională, nu mă gândeam că aș putea să joc vreodată la un turneu final.

Marius Marin: Văzând bucuria fotbaliștilor care au participat la Campionatul European îmi doream și eu, pot spune că mi s-a îndeplinit un vis.

Noua Generație de Aur?

Florinel Coman: Mie nu îmi place să fac comparații, suntem pe un drum bun, mă bucur că avem această realizare, ne dă încredere, motivație și cred că putem crește.

Tricolorii au o miză importantă în meciul de marți seară. În cazul în care nu pierde cu Elveția, România va încheia preliminariile EURO 2024 pe primul loc în Grupa I, neînvinsă, și se va afla astfel în a doua urnă pentru tragerea la sorți a grupelor EURO 2024. Selecționerul va susține astfel conferința de presă premergătoare meciului de pe Arena Națională, iar de această dată va fi însoțit de trei fotbaliști.

Federația Română de Fotbal a anunțat că alături de Edward Iordănescu la conferința de presă vor fi prezenți și Marius Marin, Nicușor Bancu și Florinel Coman.