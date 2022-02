Edi Iordănescu și-a ales căpitanul la echipa națională: „Am vorbit cu el de curând! Puteți să-l întrebați”

După ce negocierile cu Ladislau Boloni (68 ani) au picat, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță s-au orientat către Edi Iordănescu (43 ani). Fostul antrenor al FCSB-ului a acceptat obiectivul intermediar impus de FRF, acela de a ocupa unul dintre primele două locuri în grupa din Liga Națiunilor, din care mai fac parte Muntenegru, Bosnia și Finlanda, și a devenit noul selecționer al României.

Cunoscut ca un tehnician atent la detalii, Iordănescu Jr. știe deja cine va purta banderola de căpitan la echipa națională. Noul selecționer are de gând să-i ofere acest rol în continuare lui Vlad Chiricheș (32 ani), căruia a mărturisit că îi va trasa sarcini speciale.

Edi Iordănescu: „Rolul lui Chiricheș va fi mai complex decât să poarte banderola”

„Sunt genul de antrenor care niciodată nu am inhibat jucătorii şi am lucrat mult la ceea ce înseamnă dezvoltarea lor. Vlad este unul dintre liderii, dintre pilonii echipei naţionale. Este un căpitan în exerciţiu al echipei naţionale şi chiar puteţi să îl întrebaţi că am vorbit de curând cu el. Eu am lucrat cu el în trecut, când am fost la FCSB. Eram secund, dar atunci el a venit şi ne cunoastem foarte bine.

Am ţinut legătura. I-am spus încă de la primul telefon ca îl aştept cu toată încrederea, i-am urat să fie sănătos, să joace. I-am spus că, din punctul meu de vedere, rolul lui va fi mult mai complex decât să-şi facă treaba şi să poarte acea banderolă. Să aducem echipa pe această undă pe care eu cred că trebuie să fie”, a declarat Edi Iordănescu pentru as.ro.

Filosofia noului selecționer va putea fi văzută luna viitoare, când echipa națională va disputa două amicale, cu Grecia, pe 25 martie, de la 20:15, și cu Israle, pe 29 martie, de la 20:45. Ambele partide vor fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.