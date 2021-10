"E o surpriză plăcută! Ne-am ridicat la un nivel extraordinar!". Tricolorii, lăudați pentru prestația din fața Germaniei

Naționala lui Mirel Rădoi a fost la un pas să obțină un rezultat pozitiv în partida cu Germania, pierzând la limită, scor 1-2. Chiar dacă au fost învinși, tricolorii au avut o prestație solidă, reușind să iasă în evidență cu un joc organizat.

Ilie Dumitrescu a lăudat evoluția jucătorilor, explicând că românii s-au remarcat printr-o evoluție neașteptat de bună în fața unei forțe din fotbalul mondial.

"Am acoperit foarte bine zonele, ne-am ridicat la un nivel extraordinar în fața unei echipe cu un nucleu important, în primele 5-6 echipe din lume. Este o echipă care pune presiune foarte mare pe adversar. Cred că Mihăilă și Hagi au fost menajați pentru meciul cu Armenia.

Dacă punem în balanță cele două loturi, a fost o seară extraordinară. Îmi dă încredere, mă așteptam să pierdem prin dezorganizare de joc. Trebuie să evidențiem lucrurile foarte bune, am stat bine din punct de vedere fizic, am închis bine adversarul, am acoperit zonele. Stanciu a făcut un joc extraordinar, Ianis Hagi a fost superior, vorbim de un jucător de clasă, care are o personalitate foarte mare. Am fost în joc, e o supriză plăcută. Au fost în meci cu un adversar super puternic! ", a declarat Ilie Dumitrescu la DigiSport.