Două naționale, pe urmele lui Mirel Rădoi! + Ce i-a spus impresarul după ce a refuzat trei oferte în opt zile

Rădoi a preluat banca primei reprezentative în noiembrie 2019 și a strâns 20 de meciuri în calitate de selecționer, înregistrând opt victorii, patru remize și opt înfrângeri.

Cu Mirel Rădoi pe bancă, naționala a încheiat pe locul trei în grupele preliminare ale Campionatului Mondial.

Fostul selecționer al României a dezvăluit că în perioada în care s-a aflat pe banca reprezentativei tricolore a primit trei oferte în decurs de trei zile. Două naționale și o echipă de club au încercat să-l „fure” pe Rădoi de la națională.

„Am avut o discuție după meciul cu Armenia, imediat, în vestiar, cu jucătorii. Am avut după aceea în aeroport și în avion o discuție cu stafful meu. După aceea, la București, am vorbit cu președintele și directorul tehnic. Am avut o discuție deschisă cu ei, 2-3 ore, în care le-am explicat tot ce s-a întâmplat până atunci, tot ceea ce urmează să se întâmple, ce se poate întâmpla, la ce se pot aștepta, care pot fi repercusiunile. După discuțiile astea, din punct de vedere al încrederii n-am simțit nicio problemă din partea lor. Ba din contră, a fost o perioadă în care am avut și foarte multe oferte. Le-am și spus: 'Dacă nu mai credeți în proiectul discutat la început și credeți că altcineva poate face mai mult, e momentul să ne dăm mâna și toți putem avea de câștigat'. Președintele a luat cuvântul și a zis 'Nu, dacă începem ceva, mergem până la capăt'.

A fost acel meci cu Armenia, atunci am avut o discuție, în rest nu s-a pus problema, chiar dacă am avut oferte. Au fost 3 victorii într-o săptămână după luna septembrie, când am făcut 7 puncte. Nea Mihai știa de acele oferte, i-am arătat. Au fost 3 oferte în 8 zile, toate din străinătate. În Liga 1 era greu, atât timp cât eu am spus că vreau să continui la echipa națională. Din punct de vedere financiar, e greu pentru o echipă din România să se lupte cu echipa naționala. Antrenorii naționalelor nu câștigă așa puțin cum zic unii și alții.

Chiar recent impresarul mi-a zis: 'Tu îi refuzi, îi refuzi, iar când s-ar putea să îți dorești să pleci, s-ar putea să nu te mai caute ei'. În continuare mă bucur de timpul liber.

Am avut ofertă de la două echipe naționale. Am zis că asta ar fi culmea, să plec de la naționala mea și să mă duc selecționer la o altă națională”, a spus Mirel Rădoi la TV TelekomSport.

Mirel Rădoi este liber de contract de o lună de zile. Contractul fostului selecționer cu naționala s-a încheiat la finalul lunii noiembrie.