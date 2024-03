"Fălcosul", antrenorul de trei ori campion al României, a lăudat după meci prestația lui Dennis Man, cel care a înscris unicul gol al tricolorilor în remiza cu Irlanda de Nord.

Ioan Andone, după România - Irlanda de Nord 1-1: "Nu mi-au plăcut fundașii laterali"

În schimb, Ioan Andone a fost nemulțumit de fundașii laterali - Vasile Mogoș, în dreapta, și Cristian Manea, testat în flancul stâng. De asemenea, fostul antrenor de la Dinamo sau CFR Cluj crede că Ianis Hagi, intrat în minutul 75, ar trebui să primească mai multe minute la echipa națională înainte de EURO 2024.

"Nu mă așteptam ca România să joace extraordinar, mai ales că nu s-au mai întâlnit de multe luni, de la meciul cu Elveția. Văd că se caută diferite formule, să dea șanse mai multor jucători, caută să-și facă locul pentru Europene. Irlanda de Nord, neașteptat de bine, parcă era meci oficial. La noi a părut amical, ceea ce e.

Nu ne facem griji pentru EURO, acum sunt amicale, stabilim un lot. Acolo sunt trei meciuri decisive. Acolo te duci cu gândul de a te califica mai departe.

Mi-a plăcut Man. Se vede clar că în campionat are minute multe, că e golgheter în Serie B, că e cel mai bun pasator. Se vede că are ceva în plus față de ceilalți. Stanciu e în regulă, dar trebuie să mai pui pe lângă.

Fundașii laterali nu mi-au plăcut deloc. Amândoi! Nici Mogoș nu pare o soluție acum, nici Manea acolo. Irlanda de Nord putea să facă 2-0 și pierdeam meciul.

Poate ar trebui mai multe minute pentru Ianis Hagi. Când a intrat, am văzut că și suporterii îl susțin foarte mult. Îi trebuie minute. Dacă nu are la echipa de club, măcar să aibă aici. O să fie o soluție la Europene probabil", a spus Ioan Andone.

Pentru România urmează meciul amical de la Madrid, contra Columbiei, programat marți, de la ora 21:30.

În iunie, România va mai juca două amicale, cu Bulgaria și Liechtenstein, iar ulterior va merge în Germania pentru EURO 2024, udne adversare vor fi Belgia, Slovacia și Ucraina/Islanda.

România - Irlanda de Nord 1-1