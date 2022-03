Dan Petrescu a explicat de ce n-a mai ajuns, de fapt, la națională: „Asta s-a întâmplat atunci!”

Tehnicianul campioanei a dezvăluit că și-a dorit să preia naționala, însă Varga i-ar fi spus că nu-l lasă să plece de la CFR nici dacă va plăti clauza de reziliere.

400.000 de euro ar fi trebuit să plătească Dan Petrescu pentru a deveni liber de contract.

Dan Petrescu a fost la un pas de națională în iarnă

„Toată lumea știe răspunsul, i-am spus-o și patronului. Am crezut că e momentul să plec la echipa națională. La CFR am făcut ce am făcut, dar patronul nu a vrut să audă. A zis că nu mă lasă să plec nici dacă îmi plătesc clauza. Mi-a promis că o să facă tot ce vreau eu, să fie bine la Cluj și să mai stau aici doi-trei ani. N-a fost ușor, îmi doream foarte mult să antrenez echipa națională și cred că meritam. M-a convins, însă, patronul. Dacă își pune ceva în cap, reușește.

Nu aveam cum să plătesc eu clauza. Ar fi însemnat să antrenez gratis la națională. Nu voiam să facem circ pe considerentul că vreau să plec, dar CFR nu mă lasă. Nu-mi plac scandalurile! Eu așa sunt, nu mă bag în ciorba altuia. Și nu vreau să intru în contre cu oamenii care m-au ajutat. Dacă patronul era de acord să plec fără să plătesc clauza, acum eram la echipa națională”, a spus Dan Petrescu, potrivit playsport.ro.

Edward Iordănescu a fost numit în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României în luna ianuarie a acestui an.

În cariera sa, Edward Iordănescu a mai antrenat echipele Fortuna Brazi, ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu, ŢSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş.