"Daca ati putea convoca un roman in nationala Macedoniei pentru Euro, pe cine ati chema?!" :)) Nimeni nu se astepta la raspunsul dat de selectionerul macedonean!

Selectionerul Macedoniei a terminat cu zambete conferinta de presa dinaintea meciului cu Romania (joi, 21:45, IN DIRECT la PRO TV si pe www.sport.ro).

Intrebat ce jucator roman ar convoca in nationala sa daca ar avea posibilitatea, Angelovski a raspuns: "Pe Gheorghe Hagi!" Apoi, antrenorul s-a ridicat si a plecat spre sedinta de pregatire oficiala de pe National Arena.



Selectioner din 2015, Angelovski a reusit o performanta istorica pentru Macedonia: a calificat-o in premiera la un turneu final major. Macedonia va juca la Bucuresti partidele cu Austria (13 iunie) si Ucraina (17 iunie) din grupa C a Euro.

