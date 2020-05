"Cum cobor din avion, pup pamantul Romaniei!" Dezvaluirile senzationale ale unui jucator din nationala Romaniei: "Vreau sa-mi iau un camion sa umblu toata tara!"

Fundasul roman care a evoluat intreaga cariera in Italia si-a pus sufletul pe tava. Vasile Mogos a declarat ca ii e dor de Romania, de mancarea traditionala, de obiceiuri si de rude.

Fotbalistul in varsta de 27 de ani a vorbit la TelekomSport despre cat de mult conteaza pentru el sa fie prezent in echipa nationala si a marturisit ca isi iubeste tara natala.



"Cand vin in tara, cum cobor din avion, pup pamantul. Mi-e dor de tara, de mancare, mi-e dor sa ma duc la magazin sa cer pastrama, carnati. Mi-e dor sa mananc seminte, sa joc un sah, o dama, de-astea mi-e dor! Asta e vacanta mea, nu-mi place sa ma destrabalez. Vreau sa stau cu baietii, cu verisorii mei, cu fratii mei, sa stau la tara, sa facem un gratar si sa stam toti impreuna sa ne povestim amintirile."

Vasile Mogos, care evolueaza in prezent la Cremonese, in Serie B, a dezvaluit ca visul lui suprem este sa isi ia un camion cu care sa viziteze toata tara. "Vreau sa vad toata Romania, toate peisajele, pentru ca mama si tata mi-au spus ca Romania e foarte frumoasa. Mie imi place Romania si cand pot, ma intorc intotdeauna. Eu sunt baiat de la tara, sunt foarte real si e greu pentru mine sa nu vorbesc niciodata cu nimeni in romaneste", a adaugat sportivul.

Fundasul roman este nascut in Vaslui, dar intreaga cariera si-a petrecut-o la echipe din ligile inferioare ale Italiei. Vasile Mogos a debutat la echipa nationala a Romaniei in noiembrie 2019, in meciul cu Suedia din calificarile pentru Euro 2020, partida pe care "tricolorii" au pierdut-o cu scorul de 2-0.