Cele două echipe se vor întâlni în a opta etapă din preliminariile pentru calificarea la Campionatul European din 2024. În ultimul meci, România a remizat cu Belarus la Budapesta, pe „Szusza Ferenc”, scor 0-0.

"Cum ai simțit gestul lui Mihăilă care și-a rupt tricoul la final?" Deian Sorescu a răspuns imediat

La conferința de presă premergătoare duelului cu Andorra, Deian Sorescu a precizat că tricoul lui era deja aproape rupt în urma unui duel anterior cu un adversar.

„(n.r. Cum ai simțit gestul lui Mihăilă care și-a rupt tricoul?) Sincer, nici nu am reușit să văd imediat după meci ce s-a întâmplat. Toți am fost supărați. Inclusiv eu, care nu am jucat, dar am trăit momentul cu băieții.

Nu am fost atent ce s-a întâmplat după meci. Din ce am înțeles, tricoul lui a fost aproape rupt de un adversar și asta a fost tot”, a spus Deian Sorescu la conferința de presă premergătoare meciului cu Andorra.

De asemenea, fostul jucător de la Dinamo și FCSB a evidențiat că va fi o atmosferă foarte bună la România - Andorra și că se va bucura de prezența copiilor în tribune.

„E o atmosferă foarte bună și suntem nerăbdători să jucăm următorul meci. Cu siguranță mister împreună cu staff-ul vor face analize și ne vor spune exact cum vom proceda. Suntem motivați pentru orice meci, suntem pregătiți, suntem un grup și știm ce vrem.

Va fi gălăgie, copiii asta vor face. Ne bucurăm că sunt alături de noi. Sper să fie în număr cât mai mare. Chiar dacă e o oră destul de târzie. Sper să fie acolo și la sfârșit să-i facem bucuroși. Suntem exemple și trebuie să vadă bucuria de pe fața noastră.

Totul depinde de noi. Trebuie să intrăm și să ne facem treaba pe teren. Trebuie să fim mai concentrați. V-am spus, împreună cu grupul, toți, că suntem o familie, cu siguranță vom reuși să trecem peste toate obstacolele”, a mai spus Deian Sorescu.

Belarus - România 0-0

Selecționata lui Edward Iordănescu nu a putut să câștige partida disputată pe terenul neutru din Budapesta. Chiar dacă tricolorii au avut câteva șanse bune la poarta lui Ignatovich, tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar naționala României a pierdut două puncte semnificative în lupta pentru calificarea la EURO 2024.

Pentru băieții lui Edi Iordănescu urmează meciul de duminică cu Andorra, de pe Arena Națională, de la ora 21:45. Ulterior, reprezentativa de fotbal a României se va duela în deplasare cu Israel pe 18 noiembrie, ora 21:45 (dată fiind starea de război instaurată în Israel, momentul disputării jocului s-ar putea schimba), și cu Elveția pe propria arenă pe 21 noiembrie, ora 21:45.

