Marian Ivan (55 de ani) este născut în Bragadiru (jud. Ilfov) și și-a făcut junioratul la Steaua (1980-1988), iar la nivel de seniori a fost legitimat la Steaua (1988-1989), Progesul Brăila (1989-1991), Aris Salonic (1991), FC Brașov (1991-1994, 1996-1997, 1998-2001), Dinamo (1994-1995, 1996, 1997), AEP Paphos (1995), Panionios (1995-1996), Sportul Studenţesc (1997-1998), Henan Jianye (2001-2002), Oltul Sfântu Gheorghe (2002-2003) și FC Ghimbav (2003-2004).

Are trei selecții pentru naționala de seniori a României (1994), în amicalele cu Nigeria (2-0), Slovenia (0-0) și Suedia (1-1). A fost convocat pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 1994, fiind într-o formă extraordinară și fiind preferat lui Marius Lăcătuș, Gică Craioveanu, Adrian Ilie, Ionel Ganea sau Radu Niculescu. Deși nu a jucat în niciunul din meciurile de la acel turneu final, la fel ca Ștefan Preda, Iulian Chiriță, Ovidiu Stîngă și Viorel Moldovan, el a fost colegul de cameră al lui Gică Hagi pe durata turneului final.

E observator LPF și are o școală de fotbal împreună cu Mugurel Buga

"Sunt onorat să fiu parte din Generația de Aur, mai ales că acum avem și un monument dedicat. Sunt onorat că am avut asemenea colegi și am făcut parte din echipa minunată din 1994. Am fost aproape de o și mai mare performanță. Am fost o adevărată familie la acel turneu final și e o mândrie pentru mine că am făcut parte din ea. Actuala echipă e pe un drum bun, omogenizarea începe să se vadă. Îi felicit pentru rezultate și evoluții, mi-au plăcut meciurile. Sunt sigur că un antrenor ca Mircea Lucescu va avea performanțe, e vorba doar de timp până o să le vedem.

Rămân implicat în fotbal. De peste 10 ani sunt observator al Ligii Profesioniste de Fotbal pentru Liga 1. De ce nu am vrut să mă fac antrenor? Am carnet de antrenor, dar nu m-a atras această meserie. În schimb, am la Brașov o școală de fotbal unde facem individualizare pentru atacanți, lucrez împreună cu Mugurel Buga. La fel cum face Marcel Răducanu la Dortmund, dar noi suntem specializați pentru postul de atacant. Cred că avem o datorie morală să învățăm copiii Brașovului tainele fotbalului, în primul rând. Este o plăcere ce facem, avem copii talentați, sperăm ca peste câțiva ani să îi vedem cel puțin în Liga 1.

"Brașovul este în coada clasamentului dintre orașele mari ale României"

Din păcate, situația la Brașov nu e cea care ar trebui. Avem acolo un club cu istorie, cu un centru de juniori foarte bun, care furniza mereu jucători echipelor naționale. Aproape la fiecare turneu final la care s-a calificat România au fost fotbaliști din Brașov. Să vedem ce se va întâmpla după ultimele alegeri, poate Primăria își îndreaptă fața către fotbal, pentru că avem nevoie de infrastructură sportivă. Fotbalul e sportul-rege, dar Brașovul este în coada clasamentului la acest sport dintre orașele mari ale României. Eu sper să se întâmple ceea ce trebuie și la Brașov. Este cel mai frumos oraș din țară, aveam sub Tâmpa finale de Cupa României, echipa națională juca acolo. În Poiana Brașov se făceau cantonamente și în oraș aveau loc turnee amicale puternice.

Fiul meu a jucat fotbal, chiar la FC Brașov. Cosmin a făcut junioratul acolo. Din păcate a avut două accidentări groaznice, la ambii genunchi. Ultima dată a jucat la Râșnov, în Liga 3, dar nu a putut depăși nivelul acela, după accidentare. Am zis că își revine, să vedem ce va face în perioada următoare, dacă starea fizică îi permite să revină în fotbal. Fiul meu este născut chiar în perioada Campionatului Mondial din 1994. Sunt mândru de copiii mei. După turneul final a fost o și mai mare bucurie pentru mine și familia mea, pentru că mi s-a născut băiatul. Au trecut 30 de ani, are o vârstă, să vedem ce face. În 2001, când am plecat în China, mi s-a născut fetița, Ana Maria. Eu mă simt împlinit, și profesional, și familial", a declarat Marian Ivan pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea