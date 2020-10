Discursul prin care Radoi anunta ca se gandeste la DEMISIE?! Reactie surprinzatoare dupa dezastrul din Norvegia! "Cineva trebuie sa faca asta"

Radoi e nemultumit de modul in care jucatorii nationalei au raspuns cerintelor sale.

Selectionerul lasa de inteles ca se va baza pe tot mai multi fotbalisti tineri, in contextul lipsei de rezultate. Pentru prima oara, Radoi a lasat de inteles ca ia in calcul ideea de a nu mai continua ca antrenor al Romaniei. "Ca vom fi noi sau altii, cineva trebuie sa faca integrarea jucatorilor tineri in echipa", a spus Radoi, care a vorbit in finalul interventiei de la PRO TV despre refuzul de a schimba abordarea tactica de dragul unor rezultate de moment. Radoi a insistat ca nu se va abate de la principiile sale de joc, facand din nou referire la timpul pe care-l va primi ca selectioer.

"In urmatoarea perioada o sa trebuiasca sa-si asume cineva integrarea jucatorilor proveniti din nationala U21 la echipa mare, daca rezultate tot n-avem. O sa apara, probabil, din ce in ce mai multi. Cand se va apela din nou la ei sper sa inteleaga cerintele care sunt de la ei si sa nu mai apara astfel de rezultate. Cu Austria, sincer, ma gandesc la o limitare de scor, sa nu patim ce am patit in seara asta. Am raspuns sincer, sunt gandurile pe care le am acum. Poate maine ma trezesc atlfel, dar acum asta gandesc.

Ca staff, nu am fost in stare sa-i montam pe jucatori dupa ratarea calificarii. Mental, nu am fost capacitati sa castigam meciul asta cu Norvegia. Nu am foarte multe sperante pentru meciul cu Austria. Stiu ca nu e cel mai frumos mesaj pe care il poate avea un selectioner, dar e cel mai sincer. Problema noastra nu e adversarului. Problema e felul cum ne prezentam noi, felul cum noi ajungem sa fim in cele 90 de minute de meci. Am aratat a fi juniorii Norvegiei, echipa a doua a Norvegiei.

Imi cer scuze celor care ne-au sustinut, tuturor celor care ne-au urmarit. Trebuie s-o acceptam cu totii. Poate am fost prea indraznet cu primul 11, dar asta e abordarea noastra, am incercat sa jucam un fotbal modern. Indiferent ca vom fi noi sau altcineva la nationala, cineva trebuie sa-si asume integrarea asta a jucatorilor. Asta e filozofia noastra, ideea noastra, poate fotbalul romanesc nu e pregatit, dar noi pe principiile astea vom merge", a spus Radoi la PRO TV.

