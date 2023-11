După opt etape desfășurate în preliminariile EURO 2024, tricolorii se situează pe locul doi cu 16 puncte, la egalitate cu liderul Elveției, și la patru lungimi de Israel (locul trei, 12 puncte).

Cristi Balaj îi atenționează pe tricolori înainte de Israel - România

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, va fi prezent la Israel - România. Partida se va desfășura sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 21:45 pe „Pancho Arena” în Felcsut, un sat aflat la 50 km de capitala Ungariei, Budapesta.

Oficialul ardelenilor a subliniat că reprezentativa încă nu e calificată și nu trebuie să se culce pe o ureche

„Pentru această generație ar fi foarte importantă calificarea, să participe la un EURO. Din punctul meu de vedere merităm. S-a demonstrat că nu mai există echipe mici. Fotbalul s-a echilibrat, au apărut și surprize. Suntem în momentul în care putem să terminăm grupa și pe locul întâi, chiar dacă mai sunt doar două partide importante, dar putem nici să nu ne calificăm.

Am fost și la partida de acasă de la București împotriva celor de la Kosovo. Am fost pe stadion când a existat acel moment dedicat. Și mi-am propus să fiu alături de echipa națională, pentru că le-am purtat noroc. Sper să nu regret că am venit. Faptul că avem șanse nu înseamnă că suntem calificați. E momentul cel mai greu, care trebuie tratat cu maximă înțelepciune”, a spus Cristi Balaj pentru PRO TV & Sport.ro.

Cum arată ultimele meciuri dintre România și Israel. Când au câștigat ultima dată tricolorii

Ultimul duel dintre cele două a fost în luna septembrie, în tur, când România și Israel au remizat pe Arena Națională, scor 1-1. Denis Alibec (minutul 27) și Oscar Gloukh (minutul 63) au marcat atunci.

Din 1999, România și Israel s-au întâlnit doar în jocuri de pregătire. Tricolorii au câștigat o singură dată în cinci partide. Israel s-a impus de trei ori, iar cele două naționale au remizat o singură dată.

29 martie 2022: Israel - România 2-2

24 martie 2018: Israel - România 1-2

1-2 3 martie 2010: România - Israel 0-2

0-2 6 februarie 2008: Israel - România 1-0

- România 1-0 10 martie 1999: România - Israel 0-2

Făcând abstracție de partida din turul preliminariilor EURO 2024, ultima dată când România și Israel s-au întâlnit într-un meci oficial a fost tot în calificări, doar că pentru Campionatul European din 1996. România a învins atunci Israel cu 2-1, în retur (7 iunie 1995), și a făcut egal în tur, scor 1-1 (14 decembrie 1994).