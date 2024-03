Concluzie dură trasă de BBC pentru naționala României după amicalul cu Irlanda de Nord

Jamie Reid, atacant în liga a treia din Anglia, la Stevenage, a deschis scorul după doar 7 minute, în urma unui contraatac foarte rapid. Dennis Man a restabilit egalitatea în minutul 23, când a șutat puternic din careu, fără șansă pentru portarul Conor Hazard.

BBC, după România - Irlanda de Nord 1-1: "Lipsă de calitate, în special din partea gazdelor"

Jurnaliștii de la BBC au scris în timpul meciului despre "lipsa de calitate" din repriza a doua, în special din partea României.

Britanicii s-au arătat mulțumiți de rezultat, ținând cont de diferența de statut dintre cele două naționale - una calificată la EURO 2024 din postura de câștigătoare de grupă neînvinsă, iar alta rămasă acasă - dar și de echipa foarte tânără pe care s-a bazat selecționerul Michael O'Neill.

"O lipsă de calitate în a doua repriză, în special din partea formației gazdă", a scris BBC.

La finalul meciului, britanicii au mai scris: "Meci egal la București, un rezultat corect după un act secund sub așteptări. Jamie Reid a deschis scorul la debutul pentru Irlanda de Nord, iar Dennis Man a egalat pentru România. Niciuna dintre cele două formații nu a mai creat prea multe în a doua repriză, însă Irlanda de Nord este mulțumită de rezultat ținând cont de echipa tânără trimisă în teren și de forma bună traversată de România".

John O'Neill (66 de ani), fundaș cu 40 de meciuri strânse în naționala Irlandei de Nord, a spus după meciul de la București: "Până să înceapă meciul ne gândeam la cât de ușor i-a fost României în grupa de calificare la EURO și credeam că ne vor pune sub o presiune uriașă, însă am făcut față cu brio și am marcat cel mai frumos gol al meciului".

Keith Gillespie (49 de ani), fostul mijlocaș al Irlandei de Nord (86 de selecții), a vorbit și despre Scoția, următoarea adversară a țării sale: "Meciul de marți va fi un test mult mai dificil, fără nicio urmă de îndoială".

Pentru România urmează meciul amical de la Madrid, contra Columbiei, programat marți, de la ora 21:30.

În iunie, România va mai juca două amicale, cu Bulgaria și Liechtenstein, iar ulterior va merge în Germania pentru EURO 2024, udne adversare vor fi Belgia, Slovacia și Ucraina/Islanda.

România - Irlanda de Nord 1-1