Selecționerul Irlandei de Nord surprinde după remiza cu România: "Dezamăgitor!"

Jamie Reid, atacant în liga a treia din Anglia, la Stevenage, a deschis scorul după doar 7 minute, în urma unui contraatac foarte rapid. Dennis Man a restabilit egalitatea în minutul 23, când a șutat puternic din careu, fără șansă pentru portarul Conor Hazard.

Ce a spus selecționerul Irlandei de Nord, Michael O'Neill, după remiza cu România

România a dominat la capitolele posesie, ocazii de gol sau cornere, însă selecționerul Irlandei de Nord a spus după meci că rezultatul este "poate dezamăgitor". Michael O'Neill spera la o victorie pe Arena Națională, însă a lăudat jocul practicat de naționala sa.

"Suntem foarte mulțumiți de joc, având în vedere că a fost o deplasare dificilă. Acum aproape 10 ani veneam aici și eram învinși cu 2-0 de România, însă atunci aveam o echipă mult mai experimentată decât cea de aazi.

E dezamăgitor că poate am fi putut câștiga azi, însă realitatea este că am fi fost mulțumiți cu un rezultat de egalitate în cazul în care acest meci făcea parte dintr-o campanie de calificare.

Am făcut un joc bun, jucătorii au respectat ceea ce am pregătit și am fost foarte buni pe contraatac. Am avut situația de la gol, dar și alte câteva ocazii de a mai înscrie. Golul încasat de noi a fost puțin dezamăgitor, însă noi n-am avut niciun jucător de peste 30 de ani și cinci dintre ei au fost U21. Este un lucru cu adevărat pozitiv. Prestația, atitudinea și munca depusă au fost fantastice în această seară", a spus Michael O'Neill, citat de BBC.

Pentru România urmează meciul amical de la Madrid, contra Columbiei, programat marți, de la ora 21:30.

În iunie, România va mai juca două amicale, cu Bulgaria și Liechtenstein, iar ulterior va merge în Germania pentru EURO 2024, udne adversare vor fi Belgia, Slovacia și Ucraina/Islanda.