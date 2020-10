Concluzia TRAGICA a lui Cornel Dinu dupa umilinta in fata Norvegiei: "Suntem cu o lungime de crampon mai sus decat Andorra! Suntem in cadere"

Romania a pierdut in fata Norvegiei cu 0-4.

Haaland a fost de neoprit si a reusit o tripla in poarta lui Tatarusanu. Radoi a pierdut al doilea meci consecutiv dupa esecul cu Islanda, scor 1-2. Fostul antrenor si jucator, Cornel Dinu, a vorbit dupa aceasta umilinta. El a declarat ca in curand vom ajunge de nivelul nationalelor din Luxemburg si Andorra.

"E tragic. In mod normal, situatia e dramatica in fotbalul nostru. Un meci scoala, in care nici nu a fost nevoie sa forteze mai mult, pentru ca, raportul ocaziilor in prima repriza este dramatic, 5-0 pentru norvegieni, iar in repriza a doua este un 11, adica un 6, in total 11.

N-am contat, diferenta totala de educatie, de mentalitate, de realism de joc si bineinteles, fizica si comportamentala, in fata unei Norvegii care are jucatori buni, care evolueaza in strainatate. Noi suntem in cadere foarte mare, nimic nu e intamplator.

Norvegia este incontestabil o echipa de categoria a doua a fotbalului euopean. Noi suntem spre Luxemburg, Andorra, cam pe acolo suntem, putin cu o lungime de crampon poate mai sus. Cred ca am avea probleme la ora actuala, din ce ma uitam si eu pe la televizor zilele trecute, si daca am juca cu Luxemburg, Andorra, Macedonia nu mai spun, ca am avea probleme mari. La golul 4 al lui Haaland, cand e ceva aproape dramatic. Preia in fata a 4 jucatori de-ai nostri, care nu se pot tine dupa el, si cu un sut de la piciorul stang, adica intr-o forma de defensiva de-a v-ati ascunselea al intregului ax central al defensivei noastre, si marcheaza golul al patrulea", a declarat Cornel Dinu pentru TelekomSport.

Tweet Romania Cornel Dinu Norvegia Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!