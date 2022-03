Ciprian Marica îl aduce cu picioarele pe pământ pe Tavi Popescu: ”La 20 de ani, unii sunt titulari la Manchester City”

Atacantul celor de la FCSB a fost introdus în minutul 61 al partidei, în locul lui Alexandru Mitriță, și a lăsat o impresie bună la prima apriție în tricoul naționalei de seniori. Emil Săndoi l-a lăudat pe puștiul vicecampioanei pentru prestația sa în cele 30 de minute cu Grecia.

România - Grecia 0-1, debutul lui Tavi Popescu | ”La 20 de ani, unii sunt titulari pe la Manchester City”

„Domnilor, depinde cu cine îl comparăm! La 20 de ani, unii sunt titulari pe la Manchester City. Vedem ce însemna Mbappe la 20 de ani, Pedri e la 19 ani titular incontestabil la Barcelona.

Nu e un impediment vârsta. Ai 19 ani, OK, dar, dacă ești bun, joci! Trebuie să joci! Să nu le dăm jucătorilor noștri senzația că ai timp. N-ai tot timpul din lume!”, a spus Ciprian Marica, la PRO X.

Debutantul din naționala României a fost activ în cele 30 de minute petrecute pe teren, a arătat dezinvoltură și a ieșit în evidență cu un dribling din minutul 83, când a trecut mingea printre picioarele lui Manolis Siopis, jucător la Trabzonspor, care a încercat să-l deposedeze cu o intrare prin alunecare.

Ulterior, jucătorul lui FCSB a avansat spre careul advers și l-a forțat pe căpitanul Anastasios Bakasetas să comită un fault de cartonaș galben.

Octavian Popescu: ”Mă cunoșteam de la FCSB cu domnul selecționer”

„Nu am primit botezul încă. A fost un meci frumos, o atmosferă foate frumoasă, dar din păcate nu am reușit să câștigăm. Ce, am fost fericit când am fost chemat, am sunat pe cine mi-a venit primul în minte.

Am dormit foarte liniștit, am dormit și la prânz. Așteptam convocarea. Am fost foarte pregătit și sunt fericit că am reușit să debutez. M-a integrat foarte bine Tănase cu colegii.

Mă cunoșteam de la FCSB cu domnul selecționer și s-a comportat foarte bine și mă ajută foarte mult toată lumea din staff și colegii. Am început foarte bine anul cu 3 sau 4 goluri marcate, cât am reușit să marchez în sezonul trecut în total și sunt foarte fericit.

E cea mai mare dorință a mea, să ajung cu naționala la un Campionat Mondial și să o calific eu. Mi-aș fi dorit un gol, dar nu a fost să fie”, a declarat Octavian Popescu la PRO X.