Gică Popescu, fost căpitan al naționalei, a jucat la trei ediții ale CM, Italia 90, SUA 94, Franța 98. Cu actuala națională și cu actuala conducere a FRF însă nu se mai identifică, relevantă fiind declarația sa, la Digi Sport, după meciul Liechtenstein - România 0-2.

Actualul președinte la Farul Constanța a spus, surprinzător, că s-a uitat la Marele Premiu al Braziliei de Formula 1, eveniment desfășurat chiar în timpul partidei de la Vaduz.

Cea mai dură reacție după ratarea calificării vine de la Gică Popescu

"La început am văzut o echipă în alb, apoi am văzut cealaltă echipă în albastru, după care m-am tot jucat pe canale, să încerc să văd unde joacă echipa noastră națională. O fi semnat FRF cu alt post? Până la pauză, nu m-am dumirit. Nu oi fi înțeles eu bine ora de start. După aceea, mi-a zis cineva că noi jucăm în alb. Și am zis că poate am schimbat tricolorul și sunt eu puțin în urmă, nu sunt updatat cu toate chestiile astea.

Și abia după pauză m-am dumirit: stai puțin că ăia în alb sunt ai noștri. Ăștia de la FRF au luat-o razna rău de tot, credeți-mă! Nu pot să-și bată joc în halul ăsta, schimbând inclusiv culorile echipei naționale, nu poți să schimbi așa istoria echipei. Echipa națională a fost întotdeauna în galben, iar echipamentul de rezervă a fost roșu sau roșu cu albastru. Dar întotdeauna a jucat cu o culoare de pe tricolor.

Eu nu m-am uitat la meci, credeți-mă, m-am uitat la Formula 1. Deci nu mă întrebați de meci, că am dat la Formula 1. Nu l-am văzut pe Sali, nu, pentru că nu m-am uitat la meci, că nu am văzut echipa îmbrăcată în culorile depe tricolor. Vă spun eu cine a câștigat la Formula, că m-am uitat", a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro