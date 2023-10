Cele două echipe naționale se vor înfrunta pe un teren neutru. Astfel, partida se va desfășura pe stadionul „Szusza Ferenc” din Budapesta, fără spectatori, dar pe un gazon care arată îngrozitor.

Ce spune selecționerul Belarusului despre suprafața terenului: "Am auzit ce a zis Edi Iordănescu"

Carlos Alós, selecționerul Belarusului, a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului despre starea gazonului. Edi Iordănescu, selecționerul României, a precizat că e lipsă de respect după ce a văzut suprafața, iar Alós a subliniat că nu au fost niciodată probleme cu terenul.

„Nu am avut ocazia să verific gazonul, am auzit că selecționerul României s-a plâns. Echipa noastră a jucat deja aici, gazonul a fost întotdeauna bun, nu am avut probleme. Avem jucători profesioniști și ne dorim să avem întotdeauna cele mai bune suprafețe de joc, dar trebuie să înțelegeți situația în care ne aflăm și să respectați acest lucru.

Nimeni nu se poate gândi la alte lucruri. Dacă cineva se gândește că am ales acest stadion pentru că gazonul este prost, este absurd. Eu sunt doar antrenor.

Cum am spus, când am mai jucat aici, gazonul a fost mereu bun. Dacă am fi jucat aici și gazonul nu ar fi fost bun, probabil nu am mai fi jucat aici. Noi nu controlăm acest lucru. Nu este stadionul nostru. Ce pot să spun e că mulțumim Federației și clubului pentru că ne-au oferit posibilitatea de a juca aici”, a spus Carlos Alós la conferința de presă.

Stadionul ”Szusza Ferenc” a fost inaugurat la 17 septembrie 1922 și a fost renovat în perioada 2000-2001. Capacitatea sa e de 12.670 de locuri. Arena poartă numele fostului mare atacant din Ungaria, Ferenc Szusza, care a decedat în 2006 la vârsta de 82 de ani. Născut la 1 decembrie 1923, fosta legendă a maghiarilor a prins 24 de selecții pentru reprezentativă și a reușit să marcheze 18 goluri.

Selecționata lui Edward Iordănescu se află în acest moment pe locul 2 în Grupa I, cu 12 puncte. Tricolorii se situează la două puncte în spatele liderului Elveția și la un singur punct în fața locului trei ocupat de Israel. Duelul cu Belarus va avea, așadar, loc în Ungaria.

Lotul convocat de Edi Iordănescu pentru „dubla” cu Andorra și Belarus

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 12/1), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 9/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 21/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC | Arabia Saudită, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither | Qatar, 33/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).

Cum arată clasamentul în grupa I din preliminariile EURO 2024

1. Elveția - 14p

2. România - 12p



3. Israel - 11p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024