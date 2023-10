Adrian Mutu, poveste incredibilă despre Zlatan Ibrahimovic: ”Mi-a spus: Adri, trezește-te”

Zlatan Ibrahimovic este arhicunoscut pentru personajul pe care îl prezintă publicului care îl urmărește. Aroganța dusă la extrem, îmbinată cu umor, sunt cele două atribute care l-au consacrat.

În perioada în care Mutu și Zlatan Ibrahimovic evoluat pentru Juventus, cei doi au fost foarte buni prieteni. O nouă poveste ce îi are pe cei doi drept protagoniști a ieșit la iveală. Adrian Mutu a vorbit despre cum a fost trezit într-o noapte de atacantul suedez, retras acum din activitate:

”Într-o zi, Zlatan m-a trezit în toiul nopții și mi-a spus: Adri, trezește-te, am avut un coșmar. Am visat că Ronaldo este mai bun decât mine. I-am spus să se calmeze și că el este cel mai bun din lume. A adormit la loc.”

????️ Adrian Mutu: “One day, Zlatan woke me up in the middle of the night: 'Adri, wake up! I had a nightmare, I dreamed that Ronaldo was better than me.' I told him to calm down, and that he was the best. He fell back asleep.” pic.twitter.com/i5r9XNof0y