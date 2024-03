Ce scrie presa maghiară, după ce Ungaria tocmai a convocat la națională un român născut la Madrid

În vârstă de 19 ani, fundașul dreapta Raúl Martin Stefan joacă pentru Kisvarda și tocmai a fost convocat la naționala U20 a Ungariei, pentru două meciuri amicale împotriva selecționatei similare a Islandei.

Raúl Stefan este născut la Madrid, pe 11 iunie 2004, dar ambii lui părinți sunt din România! Tânărul fotbalist a crescut la academia clubului Getafe și s-a transferat la Kisvarda, în prima ligă maghiară, în ianuarie 2023. După ce a evoluat întâi la echipa a doua, Raúl s-a impus și la formația de seniori.

Apărătorul dreapta are deja 13 apariții în acest sezon pentru clubul din Ungaria, care ocupă poziția 11 (din 12) în campionat. Raúl Stefan a fost de opt ori titular și de cinci ori a intrat pe parcurs. A reușit și o pasă decisivă pentru echipa sa, într-un meci de Cupă cu Tiszakécske (3-0), pe 28 februarie.

Părinții puștiului care va juca pentru Ungaria sunt originari din Aiud. Tatăl său, Ovidiu Ștefan, a fost chiar fotbalist la echipa locală, CS Olimpia Aiud. Raúl este eligibil atât pentru Spania, cât și pentru România și Ungaria. Pentru maghiari poate evolua pentru că mama lui, Irina, are și cetățenie ungară.

Presa din Ungaria a comentat alegerea lui Raúl Martin Stefan, care nu este primul jucător român născut în străinătate și pierdut de echipa noastră națională.

„Raúl Stefan a fost convocat pentru prima oară la echipele de tineret ale Ungariei! E eligibil datorită mamei sale. A pătruns în prima echipă a lui Kisvarda, după ce a fost transferat de la Getafe, în ianuarie 2023.

În campionat, a început ca titular în șase meciuri, iar în alte cinci a intrat pe parcurs. A câștigat 2,1 dueluri, a avut 1,5 mingi respinse și a recuperat 1,1 baloane pe meci. Bine ai venit, Raúl!”, a scris contul de Twitter Hungarian Football Xtra.

