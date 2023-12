Ce a spus Horațiu Moldovan, după ce a văzut grupa României de la EURO 2024

Meciul de debut pentru ”tricolori” la EURO 2024 va fi la Munchen, împotriva învingătoarei din play-off-ul B, care se va disputa între Bosnia și Ucraina, respectiv Israel și Islanda.

Peste cinci zile, pe 22 iunie, la Koln, România va juca în compania Belgiei, favorita grupei, iar faza grupelor se va încheia pe 26 iunie la Frankfurt, cu Slovacia.

Horațiu Moldovan: ”Cred că se putea și mai rău”

Horațiu Moldovan, portarul Rapidului, devenit titular la echipa națională, face o promisiune fanilor înainte de turneul final. Goalkeeper-ul este convins că ”tricolorii” se pot califica în fazele eliminatorii ale competiției.

„E o grupă bună, am mare încredere că putem să ne calificăm. (n.r. se putea mai bine?) Nu știu să spun, nu am apucat să mă uit foarte mult pe grupe pentru că am avut meci aseară. Dacă mă uit la grupa Spaniei, cred că se putea și mai rău”, a spus Horațiu Moldovan, potrivit Fanatik.ro.

Cum se pot achiziționa bilete pentru EURO 2024

FRF anunță pe site-ul oficial că biletele la meciurile României de la EURO 2024 din Germania se pot cumpăra doar de la organizatorul UEFA, de pe website-ul uefa.com/euro2024/ticketing, începând cu 4 decembrie: ”Trebuie să vă creați un cont de utilizator pe acest portal și apoi să urmați pașii indicați de UEFA pentru achiziționarea de bilete. La debutul procedurii de cumpărare alegeți opțiunea FAN ROMANIA”.

În cazul în care cererea va depăși numărul biletelor alocate, UEFA va organiza o loterie pentru repartizarea acestora.

"Federația Română de Fotbal nu poate facilita, intermedia sau rezerva bilete pentru suporterii români. Toate operațiunile de ticketing se desfășoară exclusiv pe portalul UEFA Ticketing.

Vă recomandăm cu tărie să nu apelați la alte platforme de vânzare de bilete la EURO 2024. UEFA nu a autorizat nicio entitate în acest sens", a explicat federația.