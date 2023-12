"Dumnezeu e român de un an de zile". Reacție savuroasă după stabilirea grupelor de la EURO 2024

Reprezentativa antrenată de Edi Iordănescu a fost repartizată în grupa E, alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului B.

Pentru al patrulea loc din grupă, în semifinale se vor confrunta Bosnia şi Herţegovina – Ucraina, Israel – Islanda. EURO 2024 se vede la PRO TV, PRO ARENA și VOYO.

Reacția lui Marcel Răducanu despre adversarii României

Fostul internațional român este de părere că formația antrenată de Edi Iordănescu a avut un mare noroc la tragerea la sorți, iar tricolorii ar putea să facă o figură frumoasă la EURO 2024.

"Este o grupă interesantă, de unde ar trebui să scoatem niște rezultate bune și să mergem mai departe. Sigur că trebuie să progresăm, să facem altceva decât ce am făcut în preliminarii.

Acum trebuie să arătăm că avem valoare și că suntem acolo unde vin cele mai tari puternice echipe din Europa. Dumnezeu e de partea noastră. Dumnezeu e român, înainte era german. De un an de zile e român. Ne-a cam ajutat în ultimul timp.

Dacă am juca la fel cum am jucat ultimele două meciuri vom putea face puncte. Avem șanse să ieșim din grupe dacă jucăm cum am jucat cu Israel și Elveția", a declarat Marcel Răducanu, potrivit Fanatik.

PROGRAM ROMÂNIA la EURO 2024

17 iunie 2024

Belgia - Slovacia (Frankfurt)

ROMÂNIA - Câștigătoare play-off B (Munchen)

21 iunie 2024

Slovacia - Câștigătoare play-off B (Düsseldorf)

22 iunie 2024

Belgia - ROMÂNIA (Koln)

26 iunie 2024

Slovacia - ROMÂNIA (Frankfurt)

Câștigătoare play-off B - Belgia (Hamburg)



